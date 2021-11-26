Son dakika: Devlet sözünü tuttu: İzmir'de evler bir yılda teslim! Başkan Erdoğan'dan "Deprem Konutları Teslim Töreni"nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. "Sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları teslim ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temennie diyorum." diyerek müjdeyi verdi. Erdoğan, "Vatandaşlarımız riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmalı" çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan, "İzmir'de kütüphane olmadığını öğrendim. İzmir'deki eski tekel fabrikasını içinde kütüphane de olan bir kültür merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, İzmir'de "Deprem Konutları Teslim Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sözlerimin hemen başında İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Depremin ilk anından itibaren sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık. Ülkemiz en etkin, en hızlı afet müdahale planına sahiptir. Dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım faaliyetini başlatabiliyoruz. İzmir'de de bu mekanizmayı başlattık. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Kimseyi açıkta, çaresiz bırakmadık.
SÖZÜMÜZÜ TUTTUK
İzmir depreminin ardından Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3649 konut inşa etmek için hemen jarekete geçtik. İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık. Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yatırım tutarı 750 milyon liradır. Deprem konutlarının ödeme tutarı ve vadeleri ile ilgili bilgileri paylaşmıştık. 2+1 konutları 160 bin ile 180 bin lira, 3+1 konutları ise 220 bin ile 260 bin TL arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk 2 yılı ödemesiz, toplam 20 yıl ödemeli plana göre 2+1 konutların taksidi aylık 750 liradan, 3+1 konutların taksidi 1050 TL'den başlayacak. Kira bedellerinden düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız konforlu, güvenli evlerine kavuşacak.
3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK
Depremina ardından İzmir'de sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. 9 yılda 20 bine yakın binayı yıkmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini rıza ve yerinde çalışmaya göre yürütüyoruz. Her yıl 20-25 kere büyüklüğü 5'ten fazla deprem yaşıyoruz. Büyük kısmı eskiden beri bilinen fay hatları üzerinde gerçekleşiyor. Deprem öldürmez bina öldürür gerçeğine uygun şekilde riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmalarını çağrısında bulunuyorum.
SİZLERE BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM
İzmir'e son 19 yılda 85 milyar tutarında yatırım yaptık. İzmir'e 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 7 bin 100 kişi kapasiteli yükseköğrenim kursları açtık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temennie diyorum.
İZMİR ADINA DUYDUĞUM SAMİMİ ÜZÜNTÜYÜ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM
Sosyal yardımlarda İzmirli kardeşlerimize 8.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 122 sağlık tesisi kazandırdık. İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 952 km'ye ulaştırdık. İstanbul - İzmir otoyollarını, Konak tünelini tamamlayarak trafiğe açtık. Dört adet içme suyu tesisimizin inşası devam ediyor. İzmir'in en önemli problemlerinden biri olan sellere karşı 100 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. Biz bugüne kada rülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiyse yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. Altyapının yetersizliği yağan her yağmurda kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Acaba bu şehri turist gibi ziyaret eden ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi belediye başkanına hangi derde derman olacak talimatı vermiştir. Belediyenin sorumluluğunda olan hususların suçunu hükümete atmak dışında herhangi bir cinlikleri var mı? İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum.
BAY KEMAL'İN, CHP'NİN ORTAKLARINA BAKIN, NOTUNUZU DA VERİN
Gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Depremin ardından buraya geldiklerinde ekendilerinden yardım isteyen vatandaşları devlet yapsın diye tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçecek yatırımları yapmak yerine felaketi seyredenler bu güzel şehri aydınlatamaz. Milletimizin değerleri üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size, ne bu ülkeye küçük bir faydası olmamıştır. Kendileri sürekli gerilimden beslendiği için yalan, yanlış, iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmiştir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin.
GENÇLERE KÜTÜPHANE MÜJDESİ
Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Gençlik merkezindeki kütüphanelerin 24 saat açık olmasını sağlayacağımızı söylemiştik. Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan tekel fabrikasını içinde kütüphane ve müzesi olan kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. İnşallah bu hizmeti en kısa sürede sizlere kazandıracağız.
DEVLET SÖZÜNÜ TUTTU
İzmir'de, 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Devlet bir yıl gibi kısa bir süre içinde depremin yaralarını sardı. Yıkılan evlerin yerine yenileri yapıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı enkazların kaldırılmasının ardından depremde en çok etkilenen Bayraklı'da 7 proje alanı, ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirledi.
TOKİ proje ve rezerv alanındaki çalışmalar kapsamında 1391 konut ve 298 işyerinin inşasına hemen başlandı.
145'i işyeri, 596'sı konut olmak üzüre toplam 741 konut tamamlandı. 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı.
Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi. Yapımı tamamlanan konut ve dükkânlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü İzmir programı kapsamında Bayraklı'da katıldığı törenle hak sahiplerine verildi.
795 KONUT VE 153 İŞYERİ
3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yapılan 3 bin 649 konuttan, 397'sinin ise yıl başında tamamlanması bekleniyor. Proje alanlarında toplam 795 konut ve 153 işyerinin inşası ise sürüyor.
"ÇOK MEMNUNUZ"
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Deprem konutlarının ilk etabı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Çok memnunuz ve çok teşekkür ederiz. Proje alanındaki fiyatlandırmalardan çok memnunuz. Taksitlendirmeler de çok iyi oldu. Proje dışındaki mağdurlar için de iki yıl ödemesiz 20 yıllık 400 bin liralık faizsiz kredi oluşturulursa çok mutlu olacağız" dedi. Depremzede gayrimenkul danışmanı bir çocuk annesi Türkan Değirmencioğlu (47) ise "Gerçekten hızlı hareket edildi. Bir yılda ilk etap tamamlandı. Mimari çizimler ve konutların iç tasarımı güzel yapılmış. Minimalist yaşama çok uygun ve kullanışlı daireler. Sadece biraz küçük olması dezavantaj. Biz daha büyük dairelerde yaşamaya alışkınız " diye konuştu.
"İZMİRLİLERİN ELİNİ HİÇ BIRAKMADIK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tüm İzmirlileri anahtar teslim törenine davet etti. Kurum, "Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hâlâ taze. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Tıpkı Kartal'da, Kâğıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun Dereli'de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de inşaatları hızlı bir şekilde başlattık. Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.
ELAZIĞ'DA 178 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLDİ
Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Karakoçan ilçesinde 174, Hicret Mahallesi'nde 4 konut için kura çekimi yapıldı.
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