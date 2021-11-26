Son dakika: Devlet sözünü tuttu: İzmir'de evler bir yılda teslim! Başkan Erdoğan'dan "Deprem Konutları Teslim Töreni"nde önemli açıklamalar

3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK

Depremina ardından İzmir'de sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. 9 yılda 20 bine yakın binayı yıkmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini rıza ve yerinde çalışmaya göre yürütüyoruz. Her yıl 20-25 kere büyüklüğü 5'ten fazla deprem yaşıyoruz. Büyük kısmı eskiden beri bilinen fay hatları üzerinde gerçekleşiyor. Deprem öldürmez bina öldürür gerçeğine uygun şekilde riskli binaları belirliyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmalarını çağrısında bulunuyorum.

SİZLERE BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

İzmir'e son 19 yılda 85 milyar tutarında yatırım yaptık. İzmir'e 4 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 7 bin 100 kişi kapasiteli yükseköğrenim kursları açtık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı belirlediğimiz tesisin şehrimize hayırlı olmasını temennie diyorum.

İZMİR ADINA DUYDUĞUM SAMİMİ ÜZÜNTÜYÜ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

Sosyal yardımlarda İzmirli kardeşlerimize 8.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 122 sağlık tesisi kazandırdık. İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 952 km'ye ulaştırdık. İstanbul - İzmir otoyollarını, Konak tünelini tamamlayarak trafiğe açtık. Dört adet içme suyu tesisimizin inşası devam ediyor. İzmir'in en önemli problemlerinden biri olan sellere karşı 100 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. Biz bugüne kada rülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiyse yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. Altyapının yetersizliği yağan her yağmurda kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz. Acaba bu şehri turist gibi ziyaret eden ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi belediye başkanına hangi derde derman olacak talimatı vermiştir. Belediyenin sorumluluğunda olan hususların suçunu hükümete atmak dışında herhangi bir cinlikleri var mı? İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum.

BAY KEMAL'İN, CHP'NİN ORTAKLARINA BAKIN, NOTUNUZU DA VERİN

Gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Depremin ardından buraya geldiklerinde ekendilerinden yardım isteyen vatandaşları devlet yapsın diye tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez. İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçecek yatırımları yapmak yerine felaketi seyredenler bu güzel şehri aydınlatamaz. Milletimizin değerleri üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size, ne bu ülkeye küçük bir faydası olmamıştır. Kendileri sürekli gerilimden beslendiği için yalan, yanlış, iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmiştir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin.

GENÇLERE KÜTÜPHANE MÜJDESİ

Gençlerimize bir de müjde vermek istiyorum. Gençlik merkezindeki kütüphanelerin 24 saat açık olmasını sağlayacağımızı söylemiştik. Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan tekel fabrikasını içinde kütüphane ve müzesi olan kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. İnşallah bu hizmeti en kısa sürede sizlere kazandıracağız.