İzmirli depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Son dakika haberine göre İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında inşaatı tamamlanan 596'sı konut 741 bina hak sahiplerine teslim edilecek.