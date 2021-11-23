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İzmirli depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Son dakika haberine göre İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında inşaatı tamamlanan 596'sı konut 741 bina hak sahiplerine teslim edilecek.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:58
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İzmirli depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konut projesi hazırladı.

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İzmirli depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Enkazların kaldırılmasının ardından Bayraklı'da 7 proje alanı ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirlendi.

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İzmirli depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) proje ve rezerv alanında yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına hemen başlandı.

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İzmirli depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Çalışmalar sonunda 7 proje alanında bulunan 596'sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı.

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İzmirli depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirilirken; 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı.