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İzmir'de depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor! İşte o evlerin son hali...

A Haber
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Giriş: 26.11.2021 09:27
Türkiye 30 Ekim 2020'de İzmir'den gelen deprem haberiyle sarsıldı. 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet ilk andan itibaren tüm gücüyle yaraların sarılması için seferber oldu. Ağır hasarlı binalar yıkılarak yeni yapılar hazırlandı. TOKİ tarafından yapılan 741 konut ve iş yeri bugün hak sahiplerine teslim edilecek. Törene Başkan Erdoğan'da katılacak. İşte o evleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.
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