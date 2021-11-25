Devlet İzmir’i yeniden ayağa kaldırdı! Yeni evlerine yarın kavuşacaklar

Bayraklı'da inşa ettiğimiz 1.391 konut ve 302 dükkândan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Geri kalan konutları ve dükkânları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bayraklı'da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3.649 konut ve 51 dükkânı da aynı hızla tamamlayacağız.

19 yıl boyunca milletimizin ne derdi olduysa yanında olduk. Yaşanılan her felakette, her sıkıntıda milletimizin yanına koştuk. İnşallah bundan sonra da, her daim, milletimizin yanında olacağız. Ben böylesi özel bir günde, İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum.

İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum.