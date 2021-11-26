AK Parti’den asgari ücret açıklaması: Cumhurbaşkanımız ilan edecektir

ELVAN VE BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret zam oranıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.