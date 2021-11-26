AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Cumhurbaşkanımız ilan edecektir
Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni asgari ücret (2022 yılı) için çalışanları umutlandıran açıklamalarda bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
2022 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'taki ilk toplantısı öncesi, hükümetten de konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar geliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceklerini söylemesinden sonra bu kez de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, konuya dair çarpıcı ifadeler kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki (solda)
"ASGARİ ÜCRET SÜRESİ GELMEDEN AÇIKLANACAK"
Mehmet Özhaseki, Başkan Erdoğan'ın asgari ücret konusundaki net beyanını hatırlatıp, "Cumhurbaşkanımız hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmayacak. Haliyle onun talimatları doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Zannedersem çok kısa bir süre içinde bunu tamamlayacaklar. Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizler de bekliyoruz. En azından herkesin tatmin olacağı, 'elhamdülillah' denilecek bir ücret olacağını tahmin ediyorum" dedi.
"ÇALIŞANLARIMIZI FİYAT ARTIŞINA KARŞI KORUMA POLİTİKAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Son Kabine toplantısının ardından asgari ücret artışında işçi ve memurlardan örnek veren Başkan Erdoğan ; "Ülkemizin tarımsal hasıladan dünyadaki 10. sıradaki yerini daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Kamu işçileri, memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz. Sosyal yardımlarımızın yelpazesini genişletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ELVAN VE BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücret zam oranıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılarla belirleniyor.
İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
2022 yılı asgari ücret zam oranını belirlemek için ise ilk toplantı 1 Aralık 2021 tarihinde yapılacak.
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