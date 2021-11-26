Devlet sözünü tuttu İzmir’de evler bir yılda teslim! Başkan Erdoğan da katılacak









ÇOK MEMNUNUZ

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Deprem konutlarının ilk etabı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Çok memnunuz ve çok teşekkür ederiz. Proje alanındaki fiyatlandırmalardan çok memnunuz. Taksitlendirmeler de çok iyi oldu. Proje dışındaki mağdurlar için de iki yıl ödemesiz 20 yıllık 400 bin liralık faizsiz kredi oluşturulursa çok mutlu olacağız" dedi. Depremzede gayrimenkul danışmanı bir çocuk annesi Türkan Değirmencioğlu (47) ise "Gerçekten hızlı hareket edildi. Bir yılda ilk etap tamamlandı. Mimari çizimler ve konutların iç tasarımı güzel yapılmış. Minimalist yaşama çok uygun ve kullanışlı daireler. Sadece biraz küçük olması dezavantaj. Biz daha büyük dairelerde yaşamaya alışkınız " diye konuştu.