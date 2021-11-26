Devlet sözünü tuttu İzmir'de evler bir yılda teslim! Başkan Erdoğan da katılacak
İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında inşaatı tamamlanan 596'sı konut 741 bina hak sahiplerine teslim edilecek.
İzmir'de, 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Devlet bir yıl gibi kısa bir süre içinde depremin yaralarını sardı. Yıkılan evlerin yerine yenileri yapıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı enkazların kaldırılmasının ardından depremde en çok etkilenen Bayraklı'da 7 proje alanı, ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirledi.
TOKİ proje ve rezerv alanındaki çalışmalar kapsamında 1391 konut ve 298 işyerinin inşasına hemen başlandı.
145'i işyeri, 596'sı konut olmak üzüre toplam 741 konut tamamlandı. 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı.
Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi. Yapımı tamamlanan konut ve dükkânlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü İzmir programı kapsamında Bayraklı'da katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek.
3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yapılan 3 bin 649 konuttan, 397'sinin ise yılbaşında tamamlanması bekleniyor. Proje alanlarında toplam 795 konut ve 153 işyerinin inşası ise sürüyor.
ÇOK MEMNUNUZ
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Deprem konutlarının ilk etabı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Çok memnunuz ve çok teşekkür ederiz. Proje alanındaki fiyatlandırmalardan çok memnunuz. Taksitlendirmeler de çok iyi oldu. Proje dışındaki mağdurlar için de iki yıl ödemesiz 20 yıllık 400 bin liralık faizsiz kredi oluşturulursa çok mutlu olacağız" dedi. Depremzede gayrimenkul danışmanı bir çocuk annesi Türkan Değirmencioğlu (47) ise "Gerçekten hızlı hareket edildi. Bir yılda ilk etap tamamlandı. Mimari çizimler ve konutların iç tasarımı güzel yapılmış. Minimalist yaşama çok uygun ve kullanışlı daireler. Sadece biraz küçük olması dezavantaj. Biz daha büyük dairelerde yaşamaya alışkınız " diye konuştu.
İZMİRLİLERİN ELİNİ HİÇ BIRAKMADIK
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tüm İzmirlileri anahtar teslim törenine davet etti. Kurum, "Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hâlâ taze. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Tıpkı Kartal'da, Kâğıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun Dereli'de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de inşaatları hızlı bir şekilde başlattık. Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.
ELAZIĞ'DA 178 KONUT İÇİN KURA ÇEKILDİ
Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Karakoçan ilçesinde 174, Hicret Mahallesi'nde 4 konut için kura çekimi yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli mi, açıklandı mı?
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
- "Çakalların hükmü kurt uluyana kadardır" Alparslan Büyük Selçuklu 4. bölüm fragmanı! Zindanın gecesi pusludur...
- VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM 2021 burs sonuçları ne zaman açıklanır? Açıklama geldi mi?
- Olympiakos Fenerbahçe maç özeti! Olympiakos Fenerbahçe maçı önemli anlar...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman, branş dağılımı belli mi? Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak...
- Galatasaray Marsilya maç özeti!
- 50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...
- İlave tediye 4. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? 4 D’li işçiye tediye parası ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte tarihler...
- Emekliye ve memura baharı getirecek müjde! Maaşlara seyyanen zam! 3600 ek gösterge, asgari ücret son durum...
- Apple satışlara ne zaman başlayacak? Apple iPhone 11, 12, 13 satışları yeniden başlayacak mı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tarihler...