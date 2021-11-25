Ankaralıların 12 milyonu buhar oldu! CHP’li Mansur Yavaş’tan arkadaşına mutfak kıyağı

VAHİM BİR KİRALAMA HİKÂYESİ

Belirlemelere göre Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, BEL-PA'ya mutfak kiralamak için Yeni Mahalle'deki Gersan Sanayi Sitesi'nde bulunan Doğa Catering Yemek Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait mutfak hakkında araştırma istedi. Kıymet Takdir Komisyonu, bodrum, zemin kat ve birinci kattan oluşan 1200 metrekarelik mutfağın aylık kullanım bedelinin 30 bin TL ile 32 bin TL arasında olmasının uygun buldu. Bu değerlendirmeye stopaj, yapının ile malzemelerin kullanımı, mutfak tefrişatının amortismanı, tadilatlar ve diğer tüm masraflar dâhil edildi. Buna göre 5 yıllık kullanım hakkı bedeli 1 milyon 800 bin lira ila 1 milyon 920 bin lira arasında hesaplandı. Daire başkanlık makamından aylık 32 bin TL net kira bedeli için olur istedi.