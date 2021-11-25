Ankaralıların 12 milyonu buhar oldu! CHP'li Mansur Yavaş'tan arkadaşına mutfak kıyağı
Sürekli olarak ihaleleri açık ve şeffaf bir şekilde yaptığıyla övünen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yemek ihalesini kazanan şirketin elinden alarak mutfağı bile olmayan belediye şirketi BEL-PA'ya verdi. Büyükşehir en az 12 milyon lira zarara uğrarken BEL-PA, Yavaş'ın arkadaşından mutfak kiraladı. İşte haberin detayları...
31 Mart 2019 Yerel Seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dezavantajlı vatandaşlara, engelli öğrencilere, barınma ve şefkat evlerinde kalan ya da sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik yemek hizmeti işi ihalesini en avantajlı teklif veren firma kazanmıştı. Koltuğa oturan Mansur Yavaş, 11 milyon 866 bin TL'lik ihaleyi özel şirketten hukuksuz şekilde aldı.
Oysa firmanın iş için imkânları ve personeli vardı. Hizmet ne mutfağı ne de personeli bulunan BEL-PA'ya 6 milyon lira fark ile 17 milyon 879 bin TL'ye verildi. BEL-PA bu işi yapabilmek için 148 partili personel aldı. Bu personele 12 milyon 200 bin TL ödendi. Ancak BEL-PA 2020-2021 yılı boyunca engelli okullarına yemek hizmeti vermedi. Yaşanan mağduriyeti Millî Eğitim Bakanlığı giderdi.
VAHİM BİR KİRALAMA HİKÂYESİ
Belirlemelere göre Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, BEL-PA'ya mutfak kiralamak için Yeni Mahalle'deki Gersan Sanayi Sitesi'nde bulunan Doğa Catering Yemek Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait mutfak hakkında araştırma istedi. Kıymet Takdir Komisyonu, bodrum, zemin kat ve birinci kattan oluşan 1200 metrekarelik mutfağın aylık kullanım bedelinin 30 bin TL ile 32 bin TL arasında olmasının uygun buldu. Bu değerlendirmeye stopaj, yapının ile malzemelerin kullanımı, mutfak tefrişatının amortismanı, tadilatlar ve diğer tüm masraflar dâhil edildi. Buna göre 5 yıllık kullanım hakkı bedeli 1 milyon 800 bin lira ila 1 milyon 920 bin lira arasında hesaplandı. Daire başkanlık makamından aylık 32 bin TL net kira bedeli için olur istedi.
PİYASA FİYATI 385 BİN LİRA
Aslında bu işyeri takdir komisyonu'nun belirlediği gibi piyasa koşullarında kiralansa 385 bin lira ederdi. Yazıldığı gibi mutfak 15 bin kişilik değil ancak 7 bin 500 kişilik yemek üretim kapasitesine sahipti. Yine 1200 değil 600 metrekare kullanım alanı vardı. İşte bu mutfak için şirkete 12 kat fazla ödeme yapıldı. Belediye'nin kasasından 4 milyon 950 bin lira çıktı. Hem de ödeme fatura başkanlık makamı olurundan önce gerçekleştirildi.
HER SABAH BİRLİKTE YÜRÜYORLAR
Büyük kıyak yapılan Doğa Catering Yemek Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yönettiği Selahattin Karaoğlan. Yemek sektörü Selahattin Karaoğlan ile Mansur Yavaş'ın çok iyi arkadaş olduğu biliyor. Okul arkadaşı ikili komşular. Sabah yürüyüşlerini birlikte yapıyorlar. Sektör, Mansur Yavaş'ın ATO Meclis Üyesi Selahattin Karaoğlan'ın kapattığı Mendika yemek şirketinden uzun yıllar sigortalı olduğu da konuşuluyor.
Üstelik BEL-PA mutfağı eksik teslim aldı. 400 bin liraya yeni mutfak malzemesi alındı. Ayrıca şirkete yıllık 220 bin 752 TL bina kirası ödeniyor.
NEREDE ATATÜRK'E VERDİĞİN VİDEOLU SÖZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internette 21 Kasım günü video yayınladı. Müzikli videoda Yavaş'ın Anıtkabir'e baktığı görüntülerle birlikte yaptığı konuşmaya "Atam" diyerek başlıyor. Konuşmanın sonunda da "Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek" diye vurgu yapıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…
- Biber gazı yasak mı, suç mu? Biber gazı taşımak yasak mı serbest mi?
- Kadıköy – Tavşantepe metro bıçaklı saldırı! Kadıköy metro saldırganı E.Y kimdir, tutuklandı mı?
- Kadıköy metro bıçaklı saldırı videosu! Kadıköy saldırganı kimdir, kimliği belli mi?
- Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...
- 5. Yargı Paketi'nde neler var? 5. Yargı Paketi'nde genel af, ceza indirimi var mı? İşte tam metin...
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama
- Cengiz Kurtoğlu olayı nedir? Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can kimdir, kaç yaşında?
- Altın fiyatlarında ivme terse döndü! Uzman isim hem tarih hem de rakam verdi! 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
- Beşiktaş Ajax canlı maç izle! Beşiktaş Ajax maçı Exxen canlı izle bedava kesintisiz şifresiz...
- Pi coin ne zaman borsaya girecek? Pi coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek?
- Emeklinin maaş zammı belli oluyor... En düşük maaş 3.669 TL olacak! SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye enflasyon farkı...