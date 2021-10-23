Kitre bebek vurgununda yeni perde: Mansur Yavaş’ın korumaları soru soran gazeteciyi yumrukladı! İşte vandallığın görüntüleri
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internette 150 liradan satılan kitre bebeklerden her birine, 11.500 liraya varan paralar ödediği tespit edildi. Mansur Yavaş’a kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ın, Yavaş’ın korumaları tarafından defalarca yumruklandığının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İsmail Çanak’ı korumaya aldığı görülüyor.
CHP'lİ Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın korumalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kitre bebek vurgununa ilişkin soru soran Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ı yumrukladığı anlar ortaya çıktı.
YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklanmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katılmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 150 liradan satılan kitre bebeklerin 11.500 liraya satın alınmasını Mansur Yavaş'a sormak istedi.
Mansur Yavaş'ın korumaları, İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz'ın görüntü almasını engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemi aldı.
Muhabir İsmail Çanak, kitre bebek vurgunu ile ilgili soruyu sormaya hazırlanırken kalabalık ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek alandan uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi.
Bu sırada muhabiri İsmail Çanak ise Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin yakınında bulunan 50-60 kişilik kalabalık bir grup tarafından yumruklandı.
Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameramanı Tansel Yılmaz, emniyet yetkililerinin hızlı müdahalesiyle yoğun güvenlik önlemi altında bölgeden uzaklaştırıldı ve Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ÇANAK: "SORU SORMAMIZ ENGELLENDİ…"
Muhabir İsmail Çanak: "Sabah Gazetesi'nde yayımlanan kitre bebek vurgunu konulu haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sormak için Ankara Beypazarı'nda bulunan kent tarihi müzesi açılışına gittik. Beyaz TV ekibi olduğumuzun anlaşılması üzerine kalabalık bir ekip tarafından abluka altına alındık. Çekimler süresince 'Burada çekim yapmayın, sonunuz olur, Mansur Yavaş rahat bırakın' şeklinde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldık. Ancak haberimizi tamamlamak için Mansur Yavaş'ın müzeye girişini bekledik. Bu sırada kalabalık bir ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek müze dışına attı. Ben ise elimde Beyaz TV mikrofonuyla içerde kaldım. Beni abluka altında tutan ekibe Mansur Yavaş'a kısa bir sorum olduğunu ve Bu soruyu sormak için müsaade etmelerini istedim. Sıkıştırıldım, fiziki müdahaleye maruz kalınca kalabalığı itekleyip olay yerinden çıkmak istedim. Bu sırada 60 kişilik ekip organize olarak bir anda beni darp etmeye başladı. Yaşadığım şokla kendimi korumaya çalışırken emniyet mensubu arkadaşlar gelerek bizi hızlı bir şekilde bölgeden tahliye etmeye çalıştı, ancak kalabalık ekip o kadar büyüktü ki onları da bizden sanım Emniyet mensuplarına saldırmaya çalıştılar."
KİTRE BEBEK VURGUNU
Kitre bebek vurgunu skandalında, Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 Kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in tanesine 11.500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor.
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