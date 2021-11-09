Korumaları muhabiri darp etmişti! Mansur Yavaş’tan skandal açıklama: İtiş kakış olmuş

"Mansur Yavaş, 2019 yılında Beypazarı'nı ziyaret ettiğinde kendisi bizden Kent Tarihi Müzesi'ni talep etti. Bu talep üzerine biz de müzeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) tahsis ettik. 2014 yılında göreve geldiğimiz günden 2019 yılında ABB'ye tahsisini yapana kadar Beypazarı Kent Tarihi Müzesi yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği; içerisinde personelleriyle hizmet veren bir yerdi. Müzeyi Mansur Yavaş ile birlikte gezmemiz söz konusu değil. Mansur Yavaş tarafından müzeyle ilgili olarak sarfedilen 'Maketler yerlerde sürünüyordu, bakımsız vaziyetteydi' gibi ifadeler yanlıştır, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu ifadeleri kınıyorum."

"Herkes tarafından bilinen konuların Mansur Yavaş tarafından farklı lanse edilmesini hayretle karşılıyorum. Ne diyor, emir olduğu gibi dosdoğru ol. Bana Beypazarı'na verdiğiniz bir tane kalemi gösterin. Sulama tankerlerini geri aldınız. Devlet beye MHP'yi CHP'lileştiyorsunuz dediniz şuan CHP'desiniz."