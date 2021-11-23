Son dakika: Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme! Mahkeme Suudilerin kararına göre hüküm verecek

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davanın müştekisi olan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatları katıldı. Sanıkları ise İstanbul Barosundan görevlendirilen avukatlar temsil etti. Mahkeme başkanı, davanın müştekisi olan Hatice Cengiz'e "Bu aşamada bir diyeceğiniz bir şey var mı" diye sordu. Cengiz "Hayır, yok" cevabını verdi. Avukatlar ise davadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili çıkarılan kırmızı bülten sonucunun beklenilmesine karar verdi. Heyet, sanıklarla ilgili Suudi Arabistan Krallığında bir soruşturma ve yargılama yapılıp yapılmadığını Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığından sormayı kararlaştırdı. Suudi Arabistan'da bir karar verilmişse, mükerrer (tekrardan) bir karar verilmemesi için sonucunun bildirilmesi istendi. Sanıkların aynı suçtan iki kez cezalandırılmamaları için bu yönde karar verildiği belirtildi. Duruşma 24 Şubat'a erteledi.