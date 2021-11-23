HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Son dakika haberleri... HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekili hakkındaki 16 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekili hakkındaki 16 yeni dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
HDP'nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'a ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait 3 ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait 1'er dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı.
13 milletvekili hakkındaki 16 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar? Migros’ta iPhone 11 satışı devam ediyor mu?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF güz dönemi sınav sonuçları 2021! AUZEF sonuçları belli oldu mu?
- Müslüme dedesi neden tutuklandı? Müslüme otopsi raporu çıktı mı? Müslüme davası son durum!
- Emekliye yüzde 10.01 zam geliyor! SSK Bağ-Kur’lunun yüz güldüren zam hesabı! Maaşlarda 750 TL artış olacak…
- Müslüme Yağal kim öldürdü, katili kim? Dede Hasan Yağal neden tutuklandı? Müslüme Yağal nasıl öldü?
- Beşiktaş - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı Çarşamba günü mü?
- İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL?
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? İşte o iller...
- Emekli ek kazançla gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur'luya 1.000 -1.500 - 2.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! Bankamatikten anında çekin
- Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura tarihi 2021 açıklandı mı?
- Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika açıklama...
- esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları 2021! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?