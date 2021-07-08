Cemal Kaşıkçı cinayetinde tüyler ürperten ifade! Suudi yetkili acı gerçeği böyle söylemiş

KIŞLAKÇI: "BİR ASKERİ YETKİLİ '3-4 GÜNDÜR YOKSA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR' DEDİ"

Tanık olarak dinlenen Turan Kışlakçı da, "Ben gazeteciyim. Cemal Kaşıkçı ile de gazetecilik dolayısıyla uzun yılllardır tanışırız. 10-15 yıllık bir dostluğumuz vardı. Birçok konferans ve seminerde de birarada olduk. Cemal Amerika'da yaşamak istediğini söylüyordu. Cemal, 5-6 ayı Türkiye'de, 5-6 ayı da Amerika'da geçirmek istiyordu. İş olursa burada da kalabileceğini söylüyordu. Suudi Arabistan'a giderse tutuklanabileceği endişesini taşıyordu. Tehdit değil ama makalelerinden ötürü uyarılar geldiğini söylemişti. Olay günü Hatice Hanım ve bir arkadaşı beni aradı, 'Cemal elçiliğe girdi, saatler oldu çıkmadı' dediler. Ben Cemal'in Londra'da olduğunu sanıyordum. Hatice arayınca İstanbul'a geldiğini öğrendim. Birkaç yeri arayıp konuyla ilgili haber verdim" dedi.