Necati Şaşmaz'ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı'dan sahte rapor açıklaması
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açtı. Anne Kaşıkçı 8 yaşındaki oğlunun babasıyla tarikat merkezlerine gittiği için psikolojik bozukluklar yaşadığını iddia ederek rapor aldı. Boşanma davasında haklı görülen Nagehan Kaşıkçı, çocuklarının velayetini ve 16 bin TL nafaka kazandı. Necati Şaşmaz ise raporun sahte olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Kaşıkçı, eski eşi Şaşmaz'ın iddialarına cevap verdi.
Oyuncu Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Kaşıkçı psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.
CEZA MAHKEMESİNDEN BERAAT ETTİ
Ayrıca boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Kaşıkçı'nın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefona kaydettiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan Necati Şaşmaz, üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat etmişti.
DAVADA KARAR ÇIKTI
Davayı karara bağlayan mahkeme, tarafların boşanmasına karar verilmişti. Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, iki çocuğa 7 bin ve 9 bin lira olmak üzere ayda toplamda 16 bin lira ödenmesine karar vermişti.
SAHTE RAPOR İDDİASI
Necati Şaşmaz'ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı boşanma süresince 8 yaşındaki oğlunu tarikat merkezlerine götürdüğü için psikolojik sorunlara maruz kaldığına belirten bir rapor almıştı. Necati Şaşmaz, boşanma davası sonrası ilk atağını yaptı. Psikiyatr Muzaffer U.'dan alınan bu raporun sahte olduğunu, para karşılığında alınmış bir rapor olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.
ESKİ EŞTEN O İDDİALARA YANIT
O iddiaların ardından Nagehan Kaşıkçı sessizliğini bozdu. Kaşıkçı, "'sahte rapor' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Nitekim bizzat mahkemenin talebi üzerine uzman hekimleri tarafından tanzim edilen üç ayrı rapor çocuğumun tarikat oluşumu nedeniyle uğradığı psikolojik zararları çok açık bir şekilde ifade edilmiştir." dedi.
İşte Kaşıkçı'nın açıklamaları;
"Dolayısıyla ileri sürülen sahte rapor iddiası, bahsi geçen kurum ve hekimlere saygısızca yöneltilmiş iftiradan öteye geçememektedir. Çocuklarımın babasının kendi kusurlarını kamufle etmek amacıyla mesleğini dürüstçe icra eden hekimlere ithamda bulunmak yerine çocuklarının sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf etmesi en büyük temennimdir."
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