Necati Şaşmaz’ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı’dan sahte rapor açıklaması

Oyuncu Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Kaşıkçı psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.