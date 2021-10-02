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Cemal Kaşıkçı cinayetinin üçüncü yılı! ABD Başkanı Biden'a flaş çağrı
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 3. yılı dolayısıyla ABD Kongresi önünde düzenlenen anma töreninde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD Başkanı Joe Biden'a cinayetin faillerini cezalandırmak için verdiği sözü tutma çağrısı yaptı.
Giriş Tarihi: 02.10.2021 08:26Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 09:36