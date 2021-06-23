Dünyayı şoke eden Cemal Kaşıkçı iddiası! Suikast timi nerede eğitim aldı?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2018 yılında İstanbul'da suikasta uğrayarak öldürüldü. Kaşıkçı'nın Suudi Veliaht Prens Selman'ın talimatıyla profesyonel bir katil çetesi ile öldürüldüğü dünyanın gündeminde uzunca süre yer aldı. Kaşıkçı suikastı ile ilgili dünya medyasında birçok belge ve iddia hala yer almaya devam ediyor. Son iddia ABD'nin en saygın medya kuruluşlarından olan New York Times'tan geldi.