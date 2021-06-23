Dünyayı şoke eden Cemal Kaşıkçı iddiası! Suikast timi nerede eğitim aldı?
Suudi Veliaht Prens Selman'ın talimatıyla 2018'de suikast timi tarafından öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. New York Times, Kaşıkçı'yı öldüren suikast timinin nerede eğitim aldığını açıkladı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2018 yılında İstanbul'da suikasta uğrayarak öldürüldü. Kaşıkçı'nın Suudi Veliaht Prens Selman'ın talimatıyla profesyonel bir katil çetesi ile öldürüldüğü dünyanın gündeminde uzunca süre yer aldı. Kaşıkçı suikastı ile ilgili dünya medyasında birçok belge ve iddia hala yer almaya devam ediyor. Son iddia ABD'nin en saygın medya kuruluşlarından olan New York Times'tan geldi.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ONAYLADI İDDİASI
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti. Gazete, dört kişiye verilen milis eğitimiyle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını öne sürdü.
SUİKAST TİMİ CERBERUS CAPİTAL MANAGEMENT'A AİT TİER 1 GROUP FİRMASINDA EĞİTİLDİ
NYT'ye göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi.
Gazetedeki haberde, eğitimin savunma amaçlı olduğu ve Suudi liderlerin korunması için verildiği belirtildi.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 'YORUM YAPMAYACAĞIM' DEDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise haberle ilgili açıklamasında, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.
HENÜZ BİR YALANLAMA GELMEDİ
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Ned Price, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının, "hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı olunmasını öncelik verilmesine dayanacağını" belirtti.
Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...
- DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Sınav tarihi ne zaman?
- İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika! 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları sonrasında...
- Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu?
- Survivor kim elendi? 22 Haziran Survivor ünlüler-gönüllüler SMS sıralaması belli oldu mu? Şampiyonluk adayı olmuştu...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?
- AUZEF sınav sonuçları son dakika açıklandı! 2021 AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?
- EDHO'da sezon finali sonrasında flaş ayrılık! Barbaroslar dizisinin nabzını yükseltecek...
- Kendi işinin patronu olmak mümkün! 365 bin TL destek müjdesi! 5 alanda ödemeler...
- Emekli olmak isteyenlere müjde! Kazanç ayı kapıda! Borçlar, ihya, yapılandırma fırsatları...
- Kredi borcu olanlara müjde! Devlet tarafından ödenecek! Halkbank kredi faizi...
- Metin Yener kimdir, kaç yaşında? Sayıştay Başkanı Metin Yener nereli? İşte biyografisi...