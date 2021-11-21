Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk kıyak.... | CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden skandal
CHP'de skandalların ve adam kayırmacılığın ardı arkası kesilmiyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitabı yazan ve seçim kampanyasında İmamoğlu'nun iletişim danışmanı olarak yer alan Necati Özkan CHP'nin torpilli listesine girdi. İmamoğlu'nun sağ kolu ve imaj danışmanı Necati Özkan'ın sahibi bulunduğu Öykü Ajans, son olarak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden 6 milyon TL'lik sosyal medya ihalesi aldı. Ayrıca ihalenin belgesi deşifre oldu. Necati Özkan’a daha önce de CHP’li belediyelerden milyon dolarlık ihaleler kopardığı ortaya çıkmıştı. İşte son dakika gündem haberinin detayları…
SON DAKİKA HABERİ: CHP'deki yolsuzluk ve ihale silsilesine bir yenisi daha eklendi. Gündeme bomba gibi düşen yeni gelişmeye göre; CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ihalesiyle ilgili ortaya çıkan belgede, ihaleyi CHP'li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu ve imaj danışmanı Necati Özkan'ın sahibi bulunduğu Öykü Ajans'ın aldığı görülüyor.
BU İLK KIYAK DEĞİL
Ekrem İmamoğlu, yakın çalışma ekibinde yer alan Necati Özkan hakkında "Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır" ifadelerini kullanmış ve 6 yıllık birlikteliklerini gündeme düşürmüştü.
KASASI DOLDU TAŞTI
Bu yakın ilişki, Özkan'a İBB'deki rant kapılarının açılmasına neden oldu ve Özkan, 710 bin TL'yi şirket kasasına koydu.
CHP'NİN İHALELERDEKİ "ŞANSLI" İSMİ!
Necati Özkan'ın, CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle ihya edildiği ortaya çıkmıştı.
Özkan'ın, CHP'li Maltepe Belediyesi'nden yaklaşık 10 milyon Türk Lirası tutarında ihale aldığı belirlenmişti.
MALTEPE'DEN ÖZKAN'A KIYAK!
CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından açılan hizmet alım ihalesine 100 bin lira sermayeli firmasıyla giren Necati Özkan'ın, değeri milyonları bulan bir ihaleyi nasıl aldığı kafalarda soru işareti doğurdu.
İMAMOĞLU'NU PARLATTIĞI KİTAPLA CHP BİRBİRİNE GİRDİ
Özkan tarafından kaleme alınan 'Kahramanın Yolculuğu' isimli propaganda kitap, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hışmına uğramıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun parlatılmasına ateş püsküren Kaftancıoğlu, "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
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