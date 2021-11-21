Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Necati Özkan’a 6 milyonluk kıyak.... | CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden skandal

BU İLK KIYAK DEĞİL



Ekrem İmamoğlu, yakın çalışma ekibinde yer alan Necati Özkan hakkında "Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır" ifadelerini kullanmış ve 6 yıllık birlikteliklerini gündeme düşürmüştü.



