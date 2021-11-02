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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'metroda internet var' yayını yaparken bağlantı gitti!

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Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ’metroda internet var’ yayını yaparken bağlantı gitti!

Son dakika haberleri... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı – Hacıosman metrosunda ücretsiz Wi-Fi hizmeti başlattığını duyurmak için metrodan canlı yayın yaptığı sırada interneti kesildi. Söz konusu çalışma elde patlayınca tweet kısa sürede ortadan kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı 2'nci toplantısında AK Parti İBB Meclis üyesi ve Akıllı Kent ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, "Tarife komisyonumuzun gündeminde olan bir konu için AK Parti Grup Başkanvekilimiz Tevfik Göksu ve AK Parti yönetimimizle 2 gündür görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizin sonucunda artık metrolarda internet erişimine açıyoruz" diyerek İstanbulluya müjdeli haberi duyurmuştu.

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13 Ekim'de gerçekleşen İBB Meclis toplantısında ise AK Parti Meclis üyesi Serdar Duran 15 Ekim'de Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'da 15 Ekim'de internet erişiminin olacağını belirterek Istanbul'daki metrolarda internet hizmetinin başlayacağını ifade etmişti.

16 SANİYE SÜRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı – Hacıosman metrosunda ücretsiz Wi-Fi hizmeti başlattığını duyurmak için metrodan canlı yayın yaptığı sırada interneti kesildi. Tweet kısa sürede silindi.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

İmamoğlu ve İBB'nin eline yüzüne bulaştırdığı 'metroda internet var' reklamıyla ilgili paylaşımlarda bulunan vatandaşlar gülümsetti. İşte onlardan bazıları:

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