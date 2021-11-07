İBB yine CHP teşkilatlarına çalıştı! Ekrem İmamoğlu'nun sözleri bir kez daha yalan oldu
16 milyonun hakkını savunuyoruz diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine CHP teşkilatlarına çalıştı. ''İstanbul'da yapılan her hizmetin tanımı bana ait değildir. İstanbul halkınındır, biz temsil ediyoruz. Bir partiye de ait değildir. Siyasi parti bir hizmetin sahibi olabilir mi?'' diyen CHP'li İmamoğlu'nun İBB'si CHP Tuzla İlçe Teşkilatı'nı yeni yerine taşıdı.
AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, İBB personelleri ve araçlarıyla CHP Tuzla İlçe Teşkilatı'nın yeni yerine taşındığı açıkça görülüyor.
Söz konusu görüntülerde İBB personellerinin üstlerine yelek giyerek İBB logosunu saklama gayreti gözlerden kaçmadı.
İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ YALAN OLDU
Göreve gelmeden önce İBB'de particilik yapıldığı yalanını ortaya atarak, ''Siyasi parti bir hizmetin sahibi olabilir mi?'' diyen Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si bir kez daha CHP'ye çalıştı.