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İBB yine CHP teşkilatlarına çalıştı! Ekrem İmamoğlu'nun sözleri bir kez daha yalan oldu

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Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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İBB yine CHP teşkilatlarına çalıştı! Ekrem İmamoğlu’nun sözleri bir kez daha yalan oldu

16 milyonun hakkını savunuyoruz diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine CHP teşkilatlarına çalıştı. ''İstanbul'da yapılan her hizmetin tanımı bana ait değildir. İstanbul halkınındır, biz temsil ediyoruz. Bir partiye de ait değildir. Siyasi parti bir hizmetin sahibi olabilir mi?'' diyen CHP'li İmamoğlu'nun İBB'si CHP Tuzla İlçe Teşkilatı'nı yeni yerine taşıdı.

AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, İBB personelleri ve araçlarıyla CHP Tuzla İlçe Teşkilatı'nın yeni yerine taşındığı açıkça görülüyor.

İBB yine CHP teşkilatlarına çalıştı! Ekrem İmamoğlunun sözleri bir kez daha yalan oldu İBB YİNE CHP TEŞKİLATLARINA ÇALIŞTI! EKREM İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ BİR KEZ DAHA YALAN OLDU

Söz konusu görüntülerde İBB personellerinin üstlerine yelek giyerek İBB logosunu saklama gayreti gözlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ YALAN OLDU

Göreve gelmeden önce İBB'de particilik yapıldığı yalanını ortaya atarak, ''Siyasi parti bir hizmetin sahibi olabilir mi?'' diyen Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si bir kez daha CHP'ye çalıştı.

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