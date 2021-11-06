CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açık açık söyledi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın görevlerine devam etmesini istiyorum

Bir TV programına katılan CHP lideri, iki ismin adaylığına da karşı olduğunu duyurdu.

Kılıçdaroğlu, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için Yavaş ve İmamoğlu'nun görevlerine devam etmelerini istediğini belirterek şunları söyledi: