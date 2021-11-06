07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açık açık söyledi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam etmesini istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açık açık söyledi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam etmesini istiyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
ABONE OL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açık açık söyledi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın görevlerine devam etmesini istiyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkarmakta zorlanan Millet İttifakı'nda kriz sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı ziyaretler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ettiği biliniyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olmalarını istemediğini söyledi. CHP lideri, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için iki ismin de görevlerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yaparken, kulislerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor.

Bir TV programına katılan CHP lideri, iki ismin adaylığına da karşı olduğunu duyurdu.

Kılıçdaroğlu, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için Yavaş ve İmamoğlu'nun görevlerine devam etmelerini istediğini belirterek şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmalarını istemediğini söyledi.



CHP lideri, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için iki ismin de görevlerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

"MECLİSLERDE ÇOĞUNLUK DEĞİLİZ"
Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmesini istiyorum. Şimdi öncelikle belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde biz belediye başkanını başka partiye teslim ettik. O zaman İstanbullu Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var.

CHP’de adaylık yarışı! CHP'DE ADAYLIK YARIŞI!
Akşener: 2023 yılında aday değilim AKŞENER: 2023 YILINDA ADAY DEĞİLİM
İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül’den gizli görüşme İMAMOĞLU, KAFTANCIOĞLU VE ABDULLAH GÜL'DEN GİZLİ GÖRÜŞME
Millet İttifakı’nın adayı Demirtaş mı? MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI DEMİRTAŞ MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA