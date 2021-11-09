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Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davası başladı! 4 yıl hapsi isteniyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret davası başladı! 4 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine ‘Alenen hakaret’ suçu kapsamında 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmada avukatı aracılığıyla mazeret sunarak duruşmaya katılmayan sanık İmamoğlu’nun mazeretini kabul eden mahkeme, davayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…' şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

EKREM İMAMOĞLU DURUŞMAYA KATILMADI
İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık sıfatındaki Ekrem İmamoğlu katılmazken sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

'YSK ÜYELERİNE KARŞI BİR BEYAN YOK'
Duruşmada sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı mazeret sunarak 'Müveklilim yapmış olduğu belediye başkanlığı görevi nedeniyle program değişikliği sebebiyle duruşmada hazır olamadı. Mahkemenin uygun görmesi halinde celse arasında gelecek duruşmada veya talimatla savunması alınabilir. Anayasa Mahkemesi kararları ve yargıtay içtihatleri doğrultusunda suçun unsurları oluşmadığını düşünüyoruz. YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyanı yoktur' dedi.

DAVA ERTELENDİ
Sanık avukatı devamında 'Sanığın yokluğunda beraat kararı verilebileceğinden beraat kararı verilmesini aksi halde savunmasının tespitini talep ederiz' şeklinde konuştu. Mahkeme, sanığın belediye başkanlığı görevi dikkate alınarak sanık avukatının beyan etmiş olduğu mazeret dilekçesinin kabul edilmesine karar vererek davayı erteledi.

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