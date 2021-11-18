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Son dakika | PKK'lı teröristler SİHA'dan kaçamadı

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Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Son dakika | PKK’lı teröristler SİHA’dan kaçamadı

Son dakika haberi...Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin hainlere yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."

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