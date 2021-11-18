İYİ Parti'de alarm zilleri çalıyor! Seçmen Akşener'e mesajı verdi
İYİ Parti'de yaşanan Lütfü Türkkan skandalı anketlere de yansıdı. Şehit ağabeyine küfür eden Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener, tepkilerin odağındaki isim oldu. "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna cevap veren halk, İYİ Parti'ye önemli bir mesaj verdi. Başka bir anket şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre oy oranı yüzde 19 çıkan Akşener'in partisi, son ankette 2 puan kaybederek oyunu 17'ye düşürdü. Vatandaşa rağmen küfürbaz vekiline sahip çıkıp şehit yakınına "yavşak" diyerek azarlayan Meral Akşener, çıkan son anket sonucuna göre halkın gözündeki profilini bozdu. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında İYİ Parti'de kazanların kaynamasına neden olan anket sonuçlarını ve halkın tercihlerini kaleme aldı.
İŞTE SABAH GAZETESİ YAZARI MAHMUT ÖVÜR'ÜN "İYİ PARTİ'Yİ ŞOKE EDEN ANKET" BAŞLIKLI YAZISI
Muhalefet cephesi Ankara'da "Biz ne yaptık?" telaşı içinde... İYİ Parti, küfürbaz milletvekili Lütfü Türkkan skandalı ve Meral Akşener'in "yavşak" söylemiyle sarsılırken, CHP'de de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışı ortalığı birbirine kattı. En çok da kendi partisi karıştı.
Bir anlamda muhalefet cephesinde "Kendim ettim kendim buldum" krizi yaşanıyor.
Bu da doğal olarak sokağa yansıyor.
Elimde 12 Kasım-14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan özel bir araştırma var. Araştırmanın kısa künyesini de verelim: Şirket; Megapoll.
Araştırma, 26 bölgeden 31 ilde rastlantısal seçilen 2008 kişiyle yüz yüze yapıldı.
Önce klasik gündem sorusuyla başlayalım.
Vatandaşa göre Türkiye'nin en önemli sorunu "ekonomi".
İkinci sırada işsizlik, üçüncü sırada da adalet ve hukuk geliyor.
Katılımcıların yüzde 47'si gelecekle ilgili karamsar düşünüyor. Bu rakam bir önceki ayda yüzde 53'müş.
Son dönemin en çok tartışılan 10 büyükelçi meselesine Başkan Erdoğan'ın verdiği tepkiyi de halkın büyük çoğunluğu, "cesurca yapılmış bir hamle" olarak görüyor.
Bu araştırma yapılırken gündemdeki en sıcak konulardan biri de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesiydi.
Peki halk bu olaya nasıl tepki verdi? İYİ Parti ve CHP gibi olayın etrafında mı dolaştı yoksa açık ve net bir tavır mı koydu?
İşte sonuç: Şehit yakınına bir milletvekilinin küfretmesini "affedilmez ve çok yanlış" bulanların oranı yüzde 91.
Bu sonuç bile İP için alarm zillerinin çaldığının işareti.
Bunun ne anlama geldiğini de "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen tepkide görüyoruz. İYİ Parti 2 puan kaybetmiş...
AK Parti yüzde 39.3.
CHP yüzde 23.5.
MHP yüzde 11.7.
İYİ Parti yüzde 10.9.
HDP yüzde 11.2.
Deva Partisi yüzde 0.9.
Gelecek Partisi yüzde 0.1.
İYİ Parti'deki bu düşüş, Konda'nın yüzde 19 olarak açıkladığı oy oranı düşünüldüğünde tam bir şok denebilir. Olayın sıcaklığı sürdüğü için bunun daha da derinleşeceği öngörülüyor. Bu araştırmada bir ilginç nokta da Deva ve Gelecek partilerinin bir önceki aylara göre ciddi oy kaybı yaşamaları
Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka ilginç nokta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "yükselen" bir trend yakalaması. Helalleşme çağrısı bu süreci nasıl etkiler bilemem ama daha önce 4'üncü, 5'inci sıralarda yer alan Kılıçdaroğlu, bu araştırmada İmamoğlu'yla arasındaki farkı yüzde 0.1 seviyesine kadar indirmiş durumda.
Mesela, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır ve şu isimler yarışırsa kime oy verirsiniz?" diye sorulduğunda tablo şöyle çıkıyor
Erdoğan yüzde 51.2, İmamoğlu yüzde 39.5, Kılıçdaroğlu yüzde 39.4... İlginçtir bu sıralamada en yüksek oyu alan isim yüzde 39.7 ile Meral Akşener.
Araştırmada bir de hatırlatma yapılmadan, isim verilmeden "Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna, vatandaşların yüzde 40.3'ü Recep Tayyip Erdoğan cevabı verirken, ikinci sırada yüzde 13.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.
Ben hâlâ aday olmayacağını düşünsem de Kılıçdaroğlu, son çıkışlarıyla toplumu ikna etmişe benziyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücrette yüzde 30 artış sinyali! Brüt 4.650 lirayı bulabilir! Vergide istisna senaryosu gelebilir!
- Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu?
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 18 Kasım Merkez Bankası faiz kararı nedir? Faiz düştü mü?
- PTT 50.000 TL kredi fırsatı! Kefilsiz SMS’le hemen çekebilirsiniz! Gelir belgesi şartı da yok…
- Türkiye fay hatları haritası! Deprem fay hatları nereden geçiyor? Türkiye’deki faylar…
- Üç Kuruş dizisinin Bahar'ı Nesrin Cavadzade kıyafet değiştirdiği anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
- Düzce'de 22 yıl sonra korkutan deprem! 12 Kasım Düzce depreminde kaç kişi öldü, kaç şiddetinde oldu?
- Düzce deprem merkez üssü neresi? 17 Kasım Düzce deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD son açıklamalar
- İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem son dakika! İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Gelinim Mutfakta Zehra-Yeşim olayı nedir? Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu?
- Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi?
- Faiz açıklaması ne zaman gelecek?? 2021 Kasım faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Kasım ayı faiz beklentisi!