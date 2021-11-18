İYİ Parti’de alarm zilleri çalıyor! Seçmen Akşener’e mesajı verdi

Bu araştırma yapılırken gündemdeki en sıcak konulardan biri de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesiydi.

Peki halk bu olaya nasıl tepki verdi? İYİ Parti ve CHP gibi olayın etrafında mı dolaştı yoksa açık ve net bir tavır mı koydu?

İşte sonuç: Şehit yakınına bir milletvekilinin küfretmesini "affedilmez ve çok yanlış" bulanların oranı yüzde 91.

Bu sonuç bile İP için alarm zillerinin çaldığının işareti.

Bunun ne anlama geldiğini de "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen tepkide görüyoruz. İYİ Parti 2 puan kaybetmiş...