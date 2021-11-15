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Haftanın ilk günü İstanbullular işe geç kaldı! CHP İBB bilgilendirme yapmadı vatandaş isyan etti: Bu çok büyük bir ayıp

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Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Haftanın ilk günü İstanbullular işe geç kaldı! CHP İBB bilgilendirme yapmadı vatandaş isyan etti: Bu çok büyük bir ayıp

İki yıldır toplu taşıma araçlarıyla sorun yaşayan İstanbullular, zor günler geçiriyor. Her gün bir kaza ya da arıza haberiyle güne başlayan vatandaşlar bugün de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yapılan bakım çalışması nedeniyle işlerine geç kaldılar.

T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay hattında 14 Kasım - 22 Kasım tarihleri arasında devam edecek bakım çalışması başlatıldı. Çalışma nedeniyle seferler, Mescid-i Selam-Şehitlik arasında normal seyrederken, tramvay bir sonraki durak olan Topkapı'ya beklemesi nedeniyle 16 dakikalık gecikme ile gidiyor.

Beklemek istemeyen vatandaşlar ise ücretsiz İETT otobüslerine yönlendiriliyor. Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar, bakım çalışması nedeniyle Şehitlik durağında yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların büyük kısmı işe geç kaldıklarını ifade ederken, bir kısmı ise yapılan çalışmanın yeterince duyurulmamasına tepki gösterdi.



Şehitlik durağında inerek ücretsiz İETT otobüslerini kullanan Ali Sayit, "Seferin ücretsiz olması önemli değil. Burada vatandaşın mağduriyeti var. Bu işleri gece yapsalar, vatandaş da mağdur olmaz. İşe yarım saat geç kaldım.

Bu çok büyük bir ayıptır. Şimdi buradan Topkapı'ya gidip oradan aktarma yapacağım. İşe yetişmem imkansız. Aradım, yarım saat izin aldım. Bu çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmadı. Normalde böyle şeylerde, İBB'nin vatandaşa mesaj atması lazım" dedi.

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