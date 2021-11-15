İsmail Saymaz ve Nevşin Mengü Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailli casusları aklamaya çalıştı
Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailli çiftin tutuklanmasından sonra Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz, İsrail'in sözcülüğüne soyundu. Türk adalet mekanizmasını hiçe sayarak tutuklanan ajanları aklamaya çalışan Mengü ve Saymaz'ın gerekçeleri de skandal ötesi.
Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla, İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 kişi yakalandı.
İfade işlemlerinin ardından şüpheliler, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanmanın ardından İsrail'den açıklama geldi. İsrail Başbakanı Bennett, beklendiği üzere kişilerin casus olmadığını ileri sürdü.
NEVŞİN MENGÜ YİNE İŞBAŞINDA
Cumhuriyet ve Nevşin Mengü de İsrail'in sözcülüğüne soyundu. "Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri iddia edilmişti" diyen Cumhuriyet gazetesi, "İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının casus olduğu iddiasını reddetti" başlığıyla duyurduğu haberinde, "İsrail vatandaşı iki kişi 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetti." ifadelerini kullanarak adeta Tel Aviv'in sözcülüğüne soyundu.
Nevşin Mengü de söz konusu haberi alıntılayarak, "Çiftin adı Natalie ve Mordi Oknin. Çamlıca Kulesine çıkmışlar, Kulede çalışan görevli bu çiftin aralarındaki konuşmalarından kuşkulanmış, Çift, Erdoğan'ın evinin fotoğrafını casusluk için çektikleri gerekçesiyle tutuklandı." ifadesini kullandı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında Mengü, şunları yazdı:
"Kulede çalışan görevli İbranice biliyor muydu, konuşmalardan ne anladı bilmiyoruz. İsrail medyası ise boğaz turunda çalışma ofisi olarak da kullanılan Dolmabahçe Sarayı'nın fotoğrafını çektikleri için tutuklandıklarını yazıyor. Onlar bilgileri avukattan almışlar.
Ancak avukat CMK tarafından atanan avukat, dosyaya o aşamada ne kadar hakimdi soru işareti. İsrailli yakınları çiftin hep Türk dizileri izlediğini, Türkiye hayranı olduklarını Türkiye'ye de onun için geldiklerini söylüyor.
Whatsapp yazışmalarında arkadaşlarına Türkiye'den fotoğraflar yolladıkları, burası çok güzel keşke hep burada kalabilsek gibi mesajlar attıkları biliniyor.
Tutuklandıkları da sonradan ortaya çıktı. İsrail'e salı günü dönmeleri bekleniyor ancak dönmeyince arkadaşları merak ediyor ve yetkililerle temasa geçiyorlar. Böylece çiftin casusluktan tutuklandığını öğreniyorlar."
İSMAİL SAYMAZ DA ONLARDAN YANA OLDU
İsmail Saymaz da İsrailli casuslarla ilgili yaptığı paylaşımda Tel Aviv'in yanında yer aldı. Saymaz, "Türkiye'de artık casusluk suçlamasının inandırıcılığı kalmadı. Savcılıklar gerçeklikten uzak ve gülünç kanıtlarla insanları casus diye tutukluyor. Ardından sözde casuslar siyasi kriz ve pazarlığın konusu oluyor. Olan, Türkiye'nin uluslararası itibarına oluyor." ifadelerini kullandı.
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