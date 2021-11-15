İsmail Saymaz ve Nevşin Mengü Başkan Erdoğan’ın evini görüntüleyen İsrailli casusları aklamaya çalıştı

Nevşin Mengü de söz konusu haberi alıntılayarak, "Çiftin adı Natalie ve Mordi Oknin. Çamlıca Kulesine çıkmışlar, Kulede çalışan görevli bu çiftin aralarındaki konuşmalarından kuşkulanmış, Çift, Erdoğan'ın evinin fotoğrafını casusluk için çektikleri gerekçesiyle tutuklandı." ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında Mengü, şunları yazdı:

"Kulede çalışan görevli İbranice biliyor muydu, konuşmalardan ne anladı bilmiyoruz. İsrail medyası ise boğaz turunda çalışma ofisi olarak da kullanılan Dolmabahçe Sarayı'nın fotoğrafını çektikleri için tutuklandıklarını yazıyor. Onlar bilgileri avukattan almışlar.

Ancak avukat CMK tarafından atanan avukat, dosyaya o aşamada ne kadar hakimdi soru işareti. İsrailli yakınları çiftin hep Türk dizileri izlediğini, Türkiye hayranı olduklarını Türkiye'ye de onun için geldiklerini söylüyor.

Whatsapp yazışmalarında arkadaşlarına Türkiye'den fotoğraflar yolladıkları, burası çok güzel keşke hep burada kalabilsek gibi mesajlar attıkları biliniyor.

Tutuklandıkları da sonradan ortaya çıktı. İsrail'e salı günü dönmeleri bekleniyor ancak dönmeyince arkadaşları merak ediyor ve yetkililerle temasa geçiyorlar. Böylece çiftin casusluktan tutuklandığını öğreniyorlar."