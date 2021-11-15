15 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: Terör örgütünün inleri imha ediliyor!

Son dakika: MSB duyurdu: Terör örgütünün inleri imha ediliyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: Terör örgütünün inleri imha ediliyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edildiğini açıkladı. Öte yandan bölgede geçen ay 27 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edilerek 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi. Bölgede geçen ay 27 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA