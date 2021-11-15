Son dakika: MSB duyurdu: Terör örgütünün inleri imha ediliyor!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edildiğini açıkladı. Öte yandan bölgede geçen ay 27 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edilerek 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi. Bölgede geçen ay 27 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edilerek 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2021
Bölgede geçen ay 27 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Ltdjh9YMlD