İstanbul’da İETT arızları bitmiyor! İETT otobüsü yolun ortasında kaldı

A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, "Şu anda görüyoruz ki müdahale edilmedi otobüs şoförüne sorduğumuzda ise yardımın geleceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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