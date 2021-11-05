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İstanbul'da İETT arızları bitmiyor! İETT otobüsü yolun ortasında kaldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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İstanbul’da İETT arızları bitmiyor! İETT otobüsü yolun ortasında kaldı

Son dakika haberi... İstanbul'da yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi eklendi. Esenler'de bir İETT otobüsü yolun ortasında arızalandı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul'da İETT arızaları bitmiyor.

Toplu taşımayı kullananların sık sık karşılaştığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Esenler'de bağlantı yolunda İETT otobüsü tam yolun ortasında bozuldu.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, "Şu anda görüyoruz ki müdahale edilmedi otobüs şoförüne sorduğumuzda ise yardımın geleceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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