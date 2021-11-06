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İstanbul'un arızası İETT! Yol ortasında arıza yapan otobüs uzun araç kuyruğu oluşturdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2021
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İstanbul’un arızası İETT! Yol ortasında arıza yapan otobüs uzun araç kuyruğu oluşturdu

Son dakika haberleri... İstanbullunun İETT çilesi bitmek bilmiyor. Sık sık yolda kalan İETT otobüsleri trafik sürücülerini zor durumda bırakıyor. Son olarak Eyüpsultan’dan Gaziosmanpaşa'ya çıkan caddede, İETT otobüsü arıza yaptı. Arızalı otobüs tamir edilmek istenirken, caddede trafik yoğunlaştı. İşte detaylar...

Zaman zaman yolda kalarak vatandaşlar tarafından itilen İETT otobüsleri, trafikteki sürücüleri de zor durumda bırakıyor.

CADDEDE TRAFİK OLUŞTU

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'dan Gaziosmanpaşa'ya çıkan caddede, İETT otobüsü arıza yaptı. Arızalı otobüs tamir edilmek istenirken, caddede trafik yoğunlaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İETT otobüsü arızalanınca caddede trafik yoğunluğu oluştu İETT OTOBÜSÜ ARIZALANINCA CADDEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

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