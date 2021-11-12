Samuray kılıcı olayı nedir? Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz kimdir?
Samuray kılıcı olayı nedir? İstanbul'da mimar Başak Cengiz, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla saldırıya uğradı. Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Peki, samuray kılıcı olayı nedir? Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz kimdir? İşte haberin detayları...
Samuray kılıcı olayı nedir? İnşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz, hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla öldürüldü. Kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Başak Cengiz'in ölümü sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki, samuray kılıcı olayı nedir? Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz kimdir? İşte ayrıntılar...
SAMURAY KILICI OLAYI NEDİR?
Saldırgan Can Göktuğ Boz, kaldırımda yürüyen mimar Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırıyor. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ Boz'un da saldırısını sürdürdüğü görülüyor.
Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.
MİMAR BAŞAK CENGİZ BAŞKENTTE TOPRAĞA VERİLDİ
Başak Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.
Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, "İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 ay oldu nişanlıydık. Görevi çıkmasa zaten İstanbul'a, evlenecektik." ifadelerini kullandı.
Mimar Başak Cengiz'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
SAMURAY KILIÇLI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ B, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.
Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Göktuğ B, hakimlikteki ifadesinde, olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu, bir anlık öfkeyle istemeden yaptığını, daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini anlattı.
Şüpheli, Başak Cengiz'i tanımadığını, olayda kullandığı kılıcı çantasında taşıdığını, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüğünü ve çantasındaki kılıcı çıkartarak 4 kez sapladığını hatırladığını belirterek, sonrasında eve gittiğinde üzüntüsü ve moral bozukluğunun geçtiğini, normalde böyle bir insan olmadığını, kendisine şaşırdığını ve pişman olduğunu söyledi.
Şüphelinin annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu da müvekkilinin 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, verilen ilaçları düzenli olarak kullandıramadıklarını, son 2-3 senedir tedaviyi reddettiğini ve kendisiyle görüşmediğini kaydetti. Avukat Yomralıoğlu, Göktuğ B'nin sıkıntılarının arttığını gözlemlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle CMK 74. maddesinin uygulanıp, şüphelinin gözlem altına alınarak tedavisinin yapılmasını talep etti.
Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması nedeniyle Can Göktuğ B'nin tutuklanmasına hükmetti.
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