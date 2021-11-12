Edirnekapı Şehitliği ve Ulus’ta Türkiye’nin en yüksek direklerine Türk bayrağı çekildi

"BAYRAĞIMIZI 18 MART 2022'DE ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE DALGALANDIRACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu "Milli mücadele yıllarında iç ve dış mihraklarla nasıl mücadele edildiğini bilen bir neslin torunlarıyız. Düne kadar ülkemizin güvenliği için kullanılan savunma unsurları için dahi dışarıya bağımlıydık. Ancak, AK Parti iktidarı ile bu tablo tamamen değişti. Yerli ve milli üretim kabiliyetini her alanda kullanan, kimseden izin almayan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için dev yatırımlarını hayata geçiren bir Türkiye var. Milli elektrikli tren setini üreten, Cumhuriyet tarihinin ilk yerli ve milli uydu projesi olan TÜRKSAT 6A'yı 2023'te uzaya fırlatmak için harıl harıl çalışan ve şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, yeni Türkiye var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tamamlayıp hizmete açtığımız yatırımlarla bayraklarımızı Marmaray'da, Avrasya Tüneli'nde, İstanbul Havalimanı'nda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de gururla dalgalandırıyoruz. Mavi Vatan'da, ihracat rekorları kıran limanlarımızda, asırların projesi Filyos'da, Karadeniz ve Akdeniz'deki doğal kaynak arama gemilerimizde de bayrağımız, dostlarımıza güven vermeye, düşmanlarımıza ise korku salmaya devam ediyor. Ay yıldızımızı, dünyanın 128 farklı ülkesindeki 335 noktaya gururla taşıyoruz. Uydularımızla uzaya gönderiyoruz. Şanlı bayrağımızı bakın daha nerelerde dalgalandıracağız. 18 Mart 2022'de hizmete açarak, tarihe vefa borcumuzu ödeyeceğimiz Çanakkale Köprüsü'nde. Yerli ve Millî Haberleşme Uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay vatanımızda. Yerli ve Milli Teknoloji ile geçeceğimiz 5G ile, siber vatanımızda ve tabii Kanal İstanbul'da ve bunun gibi pek çok projede dalgalandıracağız" dedi.



