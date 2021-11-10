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Son dakika: Siirt polis lojmanlarına roketatarla saldıran terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Son dakika: Siirt polis lojmanlarına roketatarla saldıran terörist yakalandı

Son dakika haberleri... 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı. F.Ş.E. isimli terörist 9 Kasım günü Arnavutköy'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli terörist TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.

2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarina yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor.

Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te terör örgütü PKK'lı teröristlerce polis lojmanlarına roketli saldırı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 23.10 sularında Çakmak Lojmanları diye nitelendirilen Şehit Selim Terzioğlu Lojmanlarına roketle saldırı olduğu bildirildi.

Roketin boş dairelerden birisinin balkonuna isabet ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıda herhangi bir can kaybı olmadı. Ufak çapta çıkan yangına yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Saldırı bölgesi başta olmak üzere tüm güvenlik tedbirleri maksimum düzeyde alındı.Saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor."

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