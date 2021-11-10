Son dakika: Siirt polis lojmanlarına roketatarla saldıran terörist yakalandı

Roketin boş dairelerden birisinin balkonuna isabet ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıda herhangi bir can kaybı olmadı. Ufak çapta çıkan yangına yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Saldırı bölgesi başta olmak üzere tüm güvenlik tedbirleri maksimum düzeyde alındı.Saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor."