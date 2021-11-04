CHP'den ikiyüzlü siyaset! Tezkereye "hayır" dedi Mehmetçik'i ziyarete gitti
CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu verdi. Ortakları HDP'nin dönlünü alan CHP ikiyüzlü siyasetine devam ederek bugün de Mehmetçik'i ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'a gitti.
Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkan CHP ikiyüzlü siyasetini devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye ve Irak tezkeresine ortakları HDP'nin emriyle "Hayır" oyu veren CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Mehmetçik'i ziyaret etti.
SURİYE VE IRAK TEZKERESİNE "HAYIR" DEDİLER
Son 71 yılda 76 tezkerenin geçtiği Meclis'te Suriye ve Irak'a iki yıllığına sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye CHP, gizli ortağı HDP'den gelen baskılar üzerine 'hayır' oyu kullandı. CHP, daha önce de kritik iki tezkerede hayır kullanmayı tercih etmişti.
Bunlardan en önemlisi ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde 1 Mart 2003'te TBMM'de görüşülen Irak tezkeresi. Deniz Baykal yönetimindeki CHP, 1 Mart tezkeresine 'hayır' demişti. CHP'nin tezkerelere karşı hayırcı politikası Libya ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya Anlaşması'nı takip eden tezkerelere de yansıdı.
CHP, başta ABD, Fransa ve Yunanistan olmak üzere ABD'nin etkilediği ülkelerin karşı çıktığı Libya'ya asker göndermeye ilişkin tezkereye de ret vermişti.
MEHMETÇİK'E KOŞTULAR
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz gün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etti.
Karakol komutanları ve nöbetteki askerlerle el sıkışıp sohbet eden CHP heyetinden Özgür Özel, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Mehmetçiğimizin ve komutanlarının hatırlarını sorduk. Ayaklarına taş değmesin." ifadelerini kullandı.
PKK'YA KALKAN OLMUŞTU
Terörle mücadele operasyonlarının karşısında duran CHP'li Tanrıkulu'nun, bu kez de PKK demeden terörü lanetlemesi tepki çekti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı başlattığı mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların aktif olarak kullanılmaya başlamasına ilk karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olmuştu.
Örgütü sevindiren açıklamalara imza atan Tanrıkulu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin asker eşini 11 aylık bebeğiyle katletmesinden sonra Twitter'dan terörü lanetlemek istedi.
Terör örgütü PKK'nın adını anmadan terörü lanetleyen CHP'li vekile takipçileri de tepki gösterdi.
TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI
Dünya Çocuk Günü'nü bahane eden CHP'li Tanrıkulu, güvenlik güçlerine ait araçların karıştığı elim kazalarda yaşamını yitiren çocukları gündeme taşıyarak, devleti 'katil' ilan etmeye kalkıştı.
Terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) hakkında yaptığı açıklamalarla Kandil'deki elebaşılarını sevindiren ve adı SİHA Sezgin'e çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dünya Çocuk Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Güneş'in haberine göre, Tanrıkulu, terör örgütleriyle mücadele eden güvenlik güçlerine ait araçlarının karıştığı kazalarda yaralanan ve yaşamını yitiren çocukları gündeme getirdi.
HDP İTİRAFI
CHP ile Kandil'in sözcüsü HDP'nin ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda söylediği ve daha sonra sık sık dillendirdiği "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" söylemine değinen Tanrıkulu, şöyle konuştu:
Genel Başkanımız şunu söyledi: Biz bundan sonraki yolumuzu dostlarımızla yürüyeceğiz. Dostlarımızla iktidar olacağız ve ülkeyi yöneteceğiz. Genel başkanımız dostlarımız derken sadece millet ittifakındaki partileri kastetseydi millet ittifakı derdi. Kastı bu değil. Dostlarımızın çok geniş bir çerçeveyi ifade ettiğini söylüyoruz. Bu meselede siyasi parti adlandırması yapmak da sınırlayıcı bir şeydir. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır.
Konuşmasında HDP'nin büyük baskı altında olduğunu söyleyen ve umutsuz olunmaması tavsiyesinde bulunan Tanrıkulu, "HDP büyük baskı altında. Bir taraftan genel başkanları tutuklu. Örgütleri baskı altında. Kapatma davası açılmış. Bunları gören bir parti olarak dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" dedi.
DEMİRTAŞ'A SAHİP ÇIKTI
CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş, "Edirne'ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş'ı ziyaret ettim" sözleriyle duyurmuştu.
SİHA'LARA KARŞI ÇIKMIŞTI
Ziyarette, terör örgütü PKK'ya verdiği destekle ismi sık sık anılan Sezgin Tanrkulu'nun da olması tepkilere yol açtı. Tanrıkulu daha önce, teröristlerin vurulmasına karşı çıkıp "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanmıştı.
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