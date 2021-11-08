Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tezkereye "hayır" diyenlere tepki: Mehmetçiğin moralini bozmayın

KILIÇDAROĞLU'NUN TEZKERE SİYASETİ

PKK'ya kalkan olan Kılıçdaroğlu, "Gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz?" ifadelerini kullandı.