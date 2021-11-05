Millet İttifakı’nda ayrılık sinyali mi? İYİ Parti tezkereye ‘Evet’ diye hangi mesajı verdi
Millet İttifakı’nda tezkere yüzünden bir tartışma başladı. O tartışma CHP ile İYİ Parti arasında “İhanet” suçlamasına kadar giderken HDP ile CHP ilişkilerini sıkılaştırdı. Bunun yanında PKK’nın tezkere ile ilgili açıklamaları da var. Açıklamalar ne anlama geliyor? Millet İttifakı’nda neler oluyor? Kılıçdaroğlu söylemleriyle çelişiyor mu? Millet İttifakı’nda kaos mu hakim? CHP, İYİ Parti ve HDP’nin tezkere kararı ittifakı bölecek mi? CHP-HDP ittifakı mı kurulacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.
Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç'un açıklamaları:
"Bu ittifak devam ettikçe PKK konusundaki görüşlerin sadece söylemde kalacağını belirtmek gerekiyor. İYİ Parti artık ittifakın hedefi konumunda. Bunun nedeni ise ulusalcı ve milletçi parti olarak ortada durmasından kaynaklanıyor. İttifakın destekçisi olan HDP yüzünden Meral Akşener sıklıkla zor durumda kaldı.
Meral Akşener, HDP ve PKK arasındaki ilişkiyi bildiklerini söyleyip tabanını ortak olmadığına ikna etmeye çalıştığı zaman PKK tarafından sert açıklamalar geliyor. Meral Akşener burada dengeyi götürmeye çalışıyor ama artık çok sıkıştı. CHP'nin ise tezkereye 'Evet' diyenleri ihanet ile suçlaması garip bir cümle ve bunu ortağına açıklaması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Kandil'i bombalayacağım' diyerek adeta günü kurtarma çabasına giriyor.
Terör tünelleri ortada ve Türkiye'nin güneyinde tehlikeler sürüyor. Hal böyleyken bu tezkereye 'Hayır' demek iç siyasetle ile ilgili. Bunun nedeni ise HDP'den gelecek sert yanıttır."
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın sözleri:
"Millet İttifakı'nın kafası karışık ve çok net şekilde ortada. Kendilerinin nereye konumlandırılacağı konusunda bir iç kargaşa var. Siyasi muhalefet siyaseti terörize etmiş durumda. Millet İttifakı'nda muhalif iktidar, muhalif siyaset temel insani değerleri yerle yeksan ediyor.
Tezkere metni aynı metin neden 'Hayır' diyorlar? Kendilerine ait bir duruşu olmadıklarını gösteriyor. Şu an Akşener'in maalesef kendisine ait bir duruşu yok. İttifaktaki partilere göre kendini göre konumlandırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, panik havasında, terör örgütü PKK tarafından yapılan tehditler ve açıklamalar da bu yönde.
Hukukçu Avukat Serkan Toper öne çıkan ifadeleri:
"Tezkereye "Hayır" diyen Kılıçdaroğlu "Kandil'i yok edeceğim" dedi. Tamamen söylemden ibaret. İç siyasete yönelik tamamen tezkereye hayır denmesine yönelik tepkilere karşı kendi tabanına verilmiş mesaj. Bolca özgürlük kavramının arkasına sığınıyor Millet İttifakı.
Tutarsızlık ve ilkesizlik de bir özgürlüktür. Bu özgürlük alanını fazlasıyla kullanıyor şu an CHP lideri Kılıçdaroğlu. Tezkereye hayır denmesinin gerçek gerekçesinin HDP'nin birkaç gün önce CHP ve İYİ Parti'ye hayır oyu verin çağrısından ibaret olduğunu tüm kamuoyu çok net şekilde biliyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
- Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?
- AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak?
- egm.gov.tr: 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı! ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir?