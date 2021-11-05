Millet İttifakı’nda ayrılık sinyali mi? İYİ Parti tezkereye ‘Evet’ diye hangi mesajı verdi

Tezkere metni aynı metin neden 'Hayır' diyorlar? Kendilerine ait bir duruşu olmadıklarını gösteriyor. Şu an Akşener'in maalesef kendisine ait bir duruşu yok. İttifaktaki partilere göre kendini göre konumlandırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, panik havasında, terör örgütü PKK tarafından yapılan tehditler ve açıklamalar da bu yönde.