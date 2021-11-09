Binali Yıldırım Sakaryalıları kıramadı Başkan Erdoğan’ı aradı! İkili arasında güldüren diyalog

ARİFİYE'NİN HAKKINI VERECEKSİNİZ TAMAM MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Arifiye'nin hakkını vereceksiniz tamam mı? Arifiye'de yapılan yanlışlıkların haddini bunlara bildirmeye hazır mıyız? Hastanemiz de bir taraftan yapılmaya başladı. İnşallah sağlıkta da biz neler yaptık, neler yapıyoruz; bunun da haddini yine bunlara bildireceğiz. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor. Onlar ancak nereden anlar? Sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. Kapı kapı ana kademeyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla beraber yaptığımız zaman evelallah Sakarya'ya inanıyorum. Sakarya'nın kadınlarına, gençlerine inanıyorum ve Sakarya'dan da Allah'ın izniyle tulum çıkaracağınıza inanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Sakın bu konuda da taviz vermeyin. Birbirimizi Allah için sevmeye, devamlı bunu anlatmaya sürekli olarak devam edin." diye konuştu.