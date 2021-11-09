Binali Yıldırım Sakaryalıları kıramadı Başkan Erdoğan'ı aradı! İkili arasında güldüren diyalog
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya'da üniversiteli gençler ve Sakaryalı vatandaşlarla buluştu. Binali Yıldırım, Sakarya'da "Reis'i ara" çağrılarına kayıtsız kalamayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Binali Yıldırım'ın telefonunda vatandaşların tezahüratlarını duyan Başkan Erdoğan "Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun" diye sordu. Yıldırım ise "İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık" yanıtını verdi. Binali Yıldırım'a Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de eşlik etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ziyaretinde dışarıda kendisini bekleyen partililerle buluştu.
İÇERİYE SIĞMADIK SOKAĞA TAŞTIK
Partililerin art arda "Reis'i ara" sloganları atması sonrasında Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı. Telefon görüşmesi esnasında coşkulu kalabalığın tezahüratlarını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun" sorusuna Binali Yıldırım, "İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık" cevabını verdi.
"2023'TE TULUM ÇIKARACAĞIZ"
Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirinden iki dize okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hep beraber inşallah 2023'e giriyor muyuz, 2023 için hazırlıklar tamam mı? sorusuna vatandaşlardan "Evet tulum çıkartacağız" yanıtı geldi.
ARİFİYE'NİN HAKKINI VERECEKSİNİZ TAMAM MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Sakarya kendine yakışanı yapacak ve size saygısızlık yapana da sandıklarda haddini bildireceğinize inanıyorum. Arifiye'nin hakkını vereceksiniz tamam mı? Arifiye'de yapılan yanlışlıkların haddini bunlara bildirmeye hazır mıyız? Hastanemiz de bir taraftan yapılmaya başladı. İnşallah sağlıkta da biz neler yaptık, neler yapıyoruz; bunun da haddini yine bunlara bildireceğiz. Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor. Onlar ancak nereden anlar? Sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. Kapı kapı ana kademeyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla beraber yaptığımız zaman evelallah Sakarya'ya inanıyorum. Sakarya'nın kadınlarına, gençlerine inanıyorum ve Sakarya'dan da Allah'ın izniyle tulum çıkaracağınıza inanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Sakın bu konuda da taviz vermeyin. Birbirimizi Allah için sevmeye, devamlı bunu anlatmaya sürekli olarak devam edin." diye konuştu.
"SAKARYA HAZIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Binali Yıldırım da "Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sakarya hazır, inşallah bu heyecanla bu coşkuyla 2023'te zafer bizim olacak." dedi.
Telefon görüşmesinin ardından partililer ve Yıldırım "Bir Şarkısın Sen" adlı şarkıyı söyledi.
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