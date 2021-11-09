Bakan Murat Kurum 26.Taraflar Konferansı Bakanlar Zirvesi'nde konuştu: Son beş yılda ağaçlandırmada Türkiye Avrupa birincisi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 26.Taraflar Konferansı Bakanlar Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Türkiye olarak afetlerle mücadeleyi 20 yıldır etkin bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederken, sıfır atık projesinin detayları da paylaştı. Kurum ayrıca Türkiye'nin son 5 yılda ağaçlandırma konusunda Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu ifade etti.
26.Taraflar Konferansı Bakanlar Zirvesine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.
İŞTE BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMALARI
DAHA BÜYÜK BELİRSİZLİKLERE SÜRÜKLENEBİLİRİZ
Sizleri saygıyla selamlıyorum. 26. Taraflar Konferansında, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınan kararların, atılacak somut adımların, ortak evimiz dünya için son derece kritik hale geldiği bir dönemden geçiyoruz.
Doğal kaynaklarımızı, dünyamızı koruyacak adımları atmadığımız takdirde daha büyük bir belirsizliğe doğru sürükleneceğiz. Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve her gün farklı bir türüyle karşılaştığımız afetler bunun en somut göstergesidir.
20 YILDIR ETKİN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ
Saygıdeğer Bakanlar, Kıymetli Katılımcılar,
Akdeniz Havzasında yer alan ülkemizde, her geçen yıl sıklığı ve şiddeti artan sel, heyelan, orman yangınları gibi afetlere maruz kalıyoruz, canlarımızı yitiriyoruz. Türkiye olarak, iklim krizinin neden olduğu bu afetlerle mücadelemizi 20 yıldır etkili bir şekilde sürdürüyoruz.
Son olarak ülkemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin oybirliği ile aldığı karar neticesinde Paris Anlaşması'na taraf olmuştur. Hemen akabinde de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma vizyonumuzu dünyaya ilan ettiler.
BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyonun bir neticesi olarak, Bakanlığımızı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdik.
Bakanlığımız uhdesinde kurduğumuz İklim Değişikliği Başkanlığımızla; iklim kriziyle mücadelemizde, daha etkin strateji ve politikalar geliştireceğimiz yeni bir döneme girdik.
2053 TAAHHÜDÜ
İlgili kurumlarımızla, üniversitelerimizle, STK'larımızla iş birliği çerçevesinde hareket ediyoruz. Kurumlarımızla birlikte ülkemizin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda uzun dönemli strateji ve eylem planlarını hazırlamaya başladık.
İklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı İklim Kanunu'nu hazırlıyoruz.
Türkiye'nin İklim Değişikliği Stratejisini ve Ulusal Katkı Beyanını 2053 hedefiyle güncelliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için gereken eylem planını devreye aldık.
SIFIR ATIK PROJESİ YAYGINLAŞIYOR
İklim dostu ve temiz üretim teknolojilerine yatırımların destekleneceği Emisyon Ticaret Sistemi altyapısını oluşturuyoruz. Bölgesel ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarımızla şehirlerimizi iklim değişikliğine dirençli hale getiriyoruz.
Cumhurbaşkanımızın Saygıdeğer Eşi Hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi'ni ülkemizin tamamında yaygınlaştırıyoruz.
AVRUPA'DA AĞAÇLANDIRMA RAKAMLARI
Orman varlığımızı 20.8 milyon hektardan yaklaşık 23 milyon hektara yükselterek yutak alanlarımızı çoğalttık. Son 5 yılda ağaçlandırma faaliyetlerimizle Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı ülke olduk. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücümüzdeki payını %53'e çıkartarak bu alanda dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya ulaştık.
Şehirlerimizin nefes alması için her ilimize millet bahçesi yapıyor, ekolojik koridorlar ile de biyolojik çeşitliliğe can suyu veriyoruz. Korunan doğal alanlarımızı artırıyoruz. Böylece doğal kaynaklarımızı kirlenme ve yok olma tehlikesine karşı koruyoruz.
Türkiye olarak, dünyamızın, evlatlarımızın geleceği için, iklim kriziyle mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz.
KARARLILIKLA YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Saygıdeğer Bakanlar, Kıymetli Katılımcılar,
İklim değişikliğine yol açan sorunların ortaya çıkmasında tarihi sorumluluğu olan ülkelerin de aynı samimiyetle elini taşın altına koyması şarttır. İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değil, tüm ülkeleri derinden etkileyen bir kalkınma, bir güvenlik meselesidir.
Bizlere düşen görev; bu tehdit karşısında hakkaniyete dayalı adil bir yük paylaşımıyla tedbirlerimizi almak, yükümlülüklerimizi süratle yerine getirmektir. Büyük düşünür, Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi "Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç vardır."
Biz her zaman bu bilinçle hareket ettik. Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmadık. Bugüne kadar iklim değişikliğiyle mücadelede, çevrenin korunmasında üzerimize düşeni kararlılıkla yerine getirdiğimiz gibi bugünden sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, daha adil bir dünya mümkündür inancından hareketle, ülkemiz, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin yanında olmaya devam edecektir diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
- 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!
- Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...
- MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...
- Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
- EDHO yeni sezon olacak mı, var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayınlanacak mı? İşte beklenen açıklama...
- AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?
- 9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil takvimi belli oldu
- Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!
- EDHO hangi kanalda yayınlanıyor? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman, saat kaçta?