Bakan Murat Kurum 26.Taraflar Konferansı Bakanlar Zirvesi’nde konuştu: Son beş yılda ağaçlandırmada Türkiye Avrupa birincisi

20 YILDIR ETKİN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Saygıdeğer Bakanlar, Kıymetli Katılımcılar,

Akdeniz Havzasında yer alan ülkemizde, her geçen yıl sıklığı ve şiddeti artan sel, heyelan, orman yangınları gibi afetlere maruz kalıyoruz, canlarımızı yitiriyoruz. Türkiye olarak, iklim krizinin neden olduğu bu afetlerle mücadelemizi 20 yıldır etkili bir şekilde sürdürüyoruz.

Son olarak ülkemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin oybirliği ile aldığı karar neticesinde Paris Anlaşması'na taraf olmuştur. Hemen akabinde de, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma vizyonumuzu dünyaya ilan ettiler.

BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyonun bir neticesi olarak, Bakanlığımızı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdik.

Bakanlığımız uhdesinde kurduğumuz İklim Değişikliği Başkanlığımızla; iklim kriziyle mücadelemizde, daha etkin strateji ve politikalar geliştireceğimiz yeni bir döneme girdik.

2053 TAAHHÜDÜ

İlgili kurumlarımızla, üniversitelerimizle, STK'larımızla iş birliği çerçevesinde hareket ediyoruz. Kurumlarımızla birlikte ülkemizin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda uzun dönemli strateji ve eylem planlarını hazırlamaya başladık.

İklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı İklim Kanunu'nu hazırlıyoruz.

Türkiye'nin İklim Değişikliği Stratejisini ve Ulusal Katkı Beyanını 2053 hedefiyle güncelliyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için gereken eylem planını devreye aldık.