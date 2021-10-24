Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 11.500 TL’lik kitre bebeklerinin fotoğrafları ortaya çıktı! Altın suyuna batırılarak imal edilmiş!

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: GELİN TEMALI BEBEK, ALTIN SUYUNA BATIRILARAK İMAL EDİLMİŞTİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi; 85 cm boyutundaki Beypazarı Gelini temalı bebeğin özelliklerini açıkladı. Açıklamada; Beypazarı Gelini temalı bebeğin 1 tane aldığına dikkat çekilerek şöyle denildi: "Yöre halkının fiziksel karakterine uygun saç, makyaj yapılmıştır. Fes yeniden yapıldı. Yöresel kıyafetlerin ve ayakkabıların işlemleri dahil kesimi ve dikimi yeniden yapılmıştır. Belgesel konulu bebekler üzerindeki takılar özel olarak kuyumcu tarafından tasarlanmış, altın suyuna batırılarak imal edilmiştir."

10 BİN 500 TL'YE ALINAN DAMAT TEMALI BEBEK DE ALTIN SUYUNA BATIRILMIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi; 10 bin 500 TL'ye aldığı 85 cm boyutunda imal edilen Beypazarı Damat temalı bebeğin özelliklerini de açıkladı. Açıklamada; Beypazarı Damat temalı bebeğin 1 tane alındığı belirterek, şöyle denildi: "Yöre halkının fiziksel karakterine uygun saç, makyaj yapılmıştır. Bütün kıyafet yeniden yapıldı. Ayakkabılar özel yapıldı. Gözlük yeniden tasarlandı."