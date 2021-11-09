Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 9 Kasım vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini içeren tabloyu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN İZOLASYON UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında; "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." ifadelerini kullandı.