Kitre bebek vurgununda yeni gelişme! CHP’li Yavaş’ın yalanı kısa sürdü

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, 'İnternet sitemizde yer alan ürün detayları sayfamızda da görüleceği üzere, Beypazarı yöresel ürün, mekan ve geleneklerinin dışında, Semerci Mustafa Atıcı, Nalbant Hasan Hüseyin Göbüt, Dokuma Ustası Emin Yıldırım, Dokumacı İsmail Yanık, Fotoğrafçı-Berber Hüseyin Budak, Ayakkabıcı Niyazi Akbacakoğlu'nun da birebir modellemesi yapılmıştır.

Bu çalışmaların fabrikasyon olamayacağı ve ancak sanatçıların elinden çıkabilecek özel bir eser olduğu net bir durumdur' ifadesi kullanılmıştır."

"Bahsi geçen ve 'birebir modellemesi yapılmıştır'' şeklinde ifade edilen bu çalışmalar biz Kent Tarihi Müzesini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etmeden önce zaten hali hazırda müzede yer almaktaydı. Bu eserlerle ilgili sanki yeni bir çalışma yapılmış gibi bir algı oluşturarak böyle bir açıklama yapılmış olmasını hayretle karşıladım."

44 KİTRE BEBEĞİ İÇİN 366 BİN LİRA ÖDENDİ

Sabah Gazetesi'nin "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberinde; "Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in tanesine 11 bin 500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor" denildi.

YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler darp edilmişti. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından yumruklandı.