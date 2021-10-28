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Kitre bebek vurgununda yeni gelişme! CHP'li Yavaş'ın yalanı kısa sürdü

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Kitre bebek vurgununda yeni gelişme! CHP’li Yavaş’ın yalanı kısa sürdü

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kitre bebeklere 366 bin lira ödenmesiyle ilgili skandalda bebeklerin sadece boyandığı ortaya çıktı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Yeni aldık dedikleri bebekler, biz teslim ederken müzede zaten vardı." diyerek büyük vurgunu deşifre etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, internette 150 liradan satılan kitre bebeklere 11 bin 500 lira ödediğine ilişkin "Bu da Kitre bebek vurgunu" başlıklı haber, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yapıldığı iddia edilen kitre bebeklerin 14 sene önce Beypazarı Tarihi Kent Müzesi'nde yer aldığı öğrenildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan; "Bu eserlerle ilgili sanki yeni bir çalışma yapılmış gibi bir algı oluşturarak böyle bir açıklama yapılmış olmasını hayretle karşıladım" dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: "ÜRÜNLERİN BİREBİR MODELLEMESİ YAPILMIŞTIR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi; gazetemizde yer alan "Bu da Kitre bebek vurgunu" başlıklı haber hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada; Beypazarı Tarihi Kent Müzesi'nde sergilenen ve 366 bin lira ödenen 44 kitre bebek hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada; "İnternet sitemizde yer alan ürün detayları sayfamızda da görüleceği üzere, Beypazarı yöresel ürün, mekan ve geleneklerinin dışında, (…) birebir modellemesi yapılmıştır. Bu çalışmaların fabrikasyon olamayacağı ve ancak sanatçıların elinden çıkabilecek özel bir eser olduğu net bir durumdur" iddia edildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tuncer Kaplan, şunları söyledi:

"2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile yapmış olduğumuz ikili görüşmenin sonucunda Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'ni Beypazarı Belediyesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etmiştik. Tahsis etmemizdeki amaç 'Beypazarı kazansın' düşüncesiydi."

"2019 yılına kadar Beypazarı Belediyesi bünyesinde yerli, yabancı birçok ziyaretçiye hizmet veren Beypazarı Kent Tarihi Müzesi Ankara Büyükşehir Belediyesi tahsisinin ardından yeniden açılışı yapılana kadar iki yıl boyunca ziyarete kapalı kaldı."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl boyunca yürütülen çalışmaların ardından geçtiğimiz hafta Mansur Yavaş tarafından da nihayet açılışı yapıldı. Kent Tarihi Müzesi hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Ekim günü yapılan kamuoyu açıklamasında yalan yanlış bir takım ifadeler kullanıldığını gördüm."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, 'İnternet sitemizde yer alan ürün detayları sayfamızda da görüleceği üzere, Beypazarı yöresel ürün, mekan ve geleneklerinin dışında, Semerci Mustafa Atıcı, Nalbant Hasan Hüseyin Göbüt, Dokuma Ustası Emin Yıldırım, Dokumacı İsmail Yanık, Fotoğrafçı-Berber Hüseyin Budak, Ayakkabıcı Niyazi Akbacakoğlu'nun da birebir modellemesi yapılmıştır.

Bu çalışmaların fabrikasyon olamayacağı ve ancak sanatçıların elinden çıkabilecek özel bir eser olduğu net bir durumdur' ifadesi kullanılmıştır."

"Bahsi geçen ve 'birebir modellemesi yapılmıştır'' şeklinde ifade edilen bu çalışmalar biz Kent Tarihi Müzesini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etmeden önce zaten hali hazırda müzede yer almaktaydı. Bu eserlerle ilgili sanki yeni bir çalışma yapılmış gibi bir algı oluşturarak böyle bir açıklama yapılmış olmasını hayretle karşıladım."

44 KİTRE BEBEĞİ İÇİN 366 BİN LİRA ÖDENDİ
Sabah Gazetesi'nin "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberinde; "Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in tanesine 11 bin 500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor" denildi.

YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler darp edilmişti. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından yumruklandı.

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