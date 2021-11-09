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Kemal Kılıçdaroğlu boş vaadde bulunmaya devam ediyor! Kadına şiddet üzerinden siyaset yaptı eline yüzüne bulaştırdı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu boş vaadde bulunmaya devam ediyor! Kadına şiddet üzerinden siyaset yaptı eline yüzüne bulaştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılında kurulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğini yeni projeymiş gibi partililere aktardı. 1.005 Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde 6 bin personel görev yaptığı ortaya çıkarken Kılıçdaroğlu’nun konuya hakim olmadığı görüldü.

CHP grup toplantısında kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dinleyici ve televizyon başında izleyen partililere boş vaadde bulundu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında kadına şiddetin önlenmesi için emniyetin içerisine yeni birim kurulacağını aktardı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Ev içi şiddet olur. Olay karakola intikal ederse karakol da özel birimler olacak. Eğitimli birimler olacak. O birimlerde en az bir tane kadın polis olacak. Dolayısıyla kadının hakkını da bir polis savunacak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ne kadar uzak olduğunu bir kez daha ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 yılında 1.005 Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği kurarak 6 bin personel görevlendirdi.


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