Kemal Kılıçdaroğlu boş vaadde bulunmaya devam ediyor! Kadına şiddet üzerinden siyaset yaptı eline yüzüne bulaştırdı

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Ev içi şiddet olur. Olay karakola intikal ederse karakol da özel birimler olacak. Eğitimli birimler olacak. O birimlerde en az bir tane kadın polis olacak. Dolayısıyla kadının hakkını da bir polis savunacak" dedi.