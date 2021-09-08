Son dakika: Millet İttifakı’nda vaat krizi: CHP ve İYİ Parti arasında yeni kavga! Cihan Paçacı: Bize sordun mu?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak "ben" dilini kullanmasını "Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…" sözleriyle eleştirmişti. Bu sözler Millet İttifakı'nda krize neden oldu.

CHP KULİSLERİNDE PAÇACI KONUŞULUYOR

Millet İttifakı'nda CHP'li vekiller ise Cihan Paçacı'nın bu çıkışını konuşuyor. Sözler rahatsızlık yaratırken durumu geçiştirmek isteyen vekiller İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın sözleri için "şahsi görüş" ve "maksadını aştı" yorumları yapıyor.