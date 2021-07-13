Vaatlerini yerine getirmedi var olanları da satışa çıkardı! CHP'li İBB'den hizmet binası ve otopark kararı

Otoparkı önce satışa çıkardılar gelen tepkiler üzerine geri adım attılar.

CHP'li İBB yönetimi yerel seçimler öncesinde İstanbul'a 100 bin araçlık otopark sözü vermişti. Ancak verilen sözler yerine getirilmediği gibi megakentteki mevcut otoparklar da satışa çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, haziran ayında düzenlediği müzayede ile Merter'deki hizmet binası ve ve ispark kat otoparkı satacağını açıkladı. Otopark bölgede 12 bin iş yerine ve vatandaşlara hizmet veriyordu. Satış kararına tepkiler gecikmedi.

Gelen tepkiler üzerine İBB yönetimi, satışın iptal edildiğini açıkladı.