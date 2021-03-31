CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın vaatleri havada kaldı! 2 sene geçti ortada icraat yok

İşte Mansur Yavaş'ın havada kalan vaatleri:

*4 Şubat 2019'da Mansur Yavaş, "Her mahalleye bir, hatta birden çok kreş yapacağız. Kadınlar sırf çocuklarına bakacak kimse yok diye işi bırakıyorlar" dedi. TÜİK verilerine göre Ankara'da 25 ilçede toplam 1425 mahalle bulunuyor. 3 kreş yapıldı.

*2 Aralık 2019'da Mansur Yavaş, "Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi. Atanamayan öğretmenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmıyor.

*Seçimden önce Mansur Yavaş: "Japonya'da hiç kimsenin gitmediği yerde olan bir öğrenci için tren seferleri yapılmıştır. Bu kızcağız okuldan mezun oluncaya kadar sadece bu öğrenci için tren çalışmış. Bunu bir hak olarak görüyorum. Bir öğrenci için tren gitmiş ve gelmiş. Çağdaş ülkelerdeki gibi ulaşım olmalıdır. Siz kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum" iddiasında bulundu.

Aynı Yavaş, göreve gelir gelmez Altındağ ilçesi Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için okula gidiş-geliş saatlerinde verilen otobüs hattını iptal etti.

*9 Ocak 2019'da "işçi çıkarmayacağım" diyen Mansur Yavaş, şunları söylemişti: "Şimdi belediye işçileri işten çıkarılacak mı? Ankara Belediyesi'nde insanlara diyorlar ki, 'Mansur Yavaş seçilirse gelecek sizi işten atacak'. Biz şöyle bakarız, Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı... Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır. Ben onları ne zorla mitinge ne de maça götüreceğim. Yani ben 'Vallahi billahi çıkartmayacağım' mı diyeceğim. Şunu söyleyebilirim, onlara Mansur Yavaş sözü verebilirim."

Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra 220 kişiyi çıkardı. 2 bin 700 kişiyi de işe aldı.

* 26 Kasım 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 güzergahtan oluşan 53,7 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"ne 3 ay içerisinde başlanacağını bildirdi. 5 Şubat 2021'de ise Milli Kütüphane-Beşevler güzergahında tamamlanan 900 metrelik 1. etap bisiklet yolu açıldı.

* 18 Mart 2019'da seçim öncesi yaptığı konuşmada Mansur Yavaş: "Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" ifadelerini kullandı. 2 yıl geçmesine rağmen köylerdeki evlere güneş enerjisi takılmadı.

*25 Haziran 2019'da Mansur Yavaş, "Yaklaşık 1 yıl içerisinde fuar alanının inşaatı bitecek gibi gözüküyor. Biz de bu süreçte fuarı işletecek yapıyı oluşturmalıyız" dedi. Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi iki sene geçmesine rağmen bitirilemedi.

Sık sık mecliste kendisine yönelik eleştirilere tahammmül edemeyen, itiraz edenleri azarlamaya çalışan Mansur Yavaş; her okula hemşire, hastanede kalma süresi kısalacak gibi komik vaatlerde bulunmuştu.

Tüm bunlara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl içinde toplam 3 milyar 45 milyon lira borçlandı. Yavaş'ın bu dev rakamı vatandaşın hizmetine sunmak yerine nereye harcadığı belli değil.