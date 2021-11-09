Son dakika: MSB duyurdu! Metina'da operasyon: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/PshY1MFor9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2021