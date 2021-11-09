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Son dakika: MSB duyurdu! Metina'da operasyon: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Metina’da operasyon: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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