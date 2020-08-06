CHP'li başkanın vaatleri hayal oldu

CHP'li Battal İlgezdi 2009'da İstanbul Ataşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturdu. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de koltuğunu koruyan İlgezdi bu süreçte Ataşehirlilere vaat ettiği birçok projeyi hayata geçirmedi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 11 yıllık karnesinin anlatıldığı özel haberimiz...