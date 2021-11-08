Başkan Erdoğan’a alçak saldırının perde arkası ortaya çıktı! İşte o ismin Büyük Mason Locası ile bağı

BÜYÜK MASON LOCASI

Erdoğan'la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda "Büyük Mason Locası"nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi. Peki Büyük Mason Locası'nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan'ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.

OPERASYONUN İÇİNDE BİZ DE VARIZ

Bilişim şirketi sahibi U.S.Y.'nin ismini gizlemeden açık bir şekilde yaptığı provokasyonun Mason locaları tarafından kirli ittifaka verilen "Erdoğan'ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız" mesajı olduğu şeklinde yorumlandı.