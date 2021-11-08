Başkan Erdoğan'a alçak saldırının perde arkası ortaya çıktı! İşte o ismin Büyük Mason Locası ile bağı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumu hakkında sosyal medyada başlatılan asılsız iddiaların perde arkası aralandı. CHP yandaşlarının algı operasyonuna destek vermesiyle gündeme oturan çirkin saldırının arkasından "Büyük Mason Locası"nın aktif bir üyesi olan bilişim şirketi sahibi U.S.Y. çıktı.
CHP yandaşı medya organları ve paralı troller geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin birbirinden çirkin paylaşımlarda bulunmuş, asılsız haberleri ardı ardına sıralamışlardı. Hatta öyle ileri gittiler ki sosyal medyada "Erdoğan öldü" paylaşımlarını dolaşıma sokacak kadar alçalmışlardı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
İĞRENÇ KAMPANYADA İLGİNÇ BAĞLANTILAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bağlantılar ortaya çıktı. 3 Kasım Çarşamba günü ise sosyal medya üzerinden, "#ölmüş#öldü#öldümü" Hashtag'ı açarak Başkan Erdoğan'ın öldüğünü iddia ettiler. Başkan Erdoğan'ın öldüğü yönündeki iğrenç kampanyada ilginç bağlantılar tespit edildi.
KURULAN TUZAKLARIN SAYISI DA ÇAPI DA ARTIYOR
Başkan Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde, "Biz bölgemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere ne dedik. 'One Minute'. 'One Minute' dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da çapı da artıyor" ifadelerini kullanmıştı.
FETÖ'YE ERDOĞAN'I DEVİRME GÖREVİ VERİLDİ
FETÖ'nün Erdoğan ve bakanlarla ilgili telefon dinlemeleri incelendiğinde 'One minute'ten sonra başladığı tespit edilmişti. 'One minute'ten sonra FETÖ'ye Erdoğan'ı devirme görevi verildiği ortaya çıktı.
ERDOĞAN'I TASFİYE GİRİŞİMLERİ
Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar Erdoğan'ı tasfiye etmek için her yola başvurdular. Ama bunu sadece FETÖ yapmadı. İçinde FETÖ'nün de yer aldığı Erdoğan karşıtı bir ittifak oluşturdular.
AMAÇLARI ERDOĞAN YÖNETEMİYOR ALGISINI OLUŞTURMAK
Bu kirli ittifak, son dönemlerde ise Erdoğan'ın sağlığını hedef aldı. Amaçları, Erdoğan hasta, Erdoğan öldü diyerek Erdoğan yönetemiyor algısını oluşturmak.
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Bu ülkede devlet başkanı üzerinden ya da öldü, ölecek şeklinde hayatı üzerinden yürütülen kampanyalar psikolojik harp unsurudur. 2011 yılından bu yana bu iddia her yıl belirli aralıklarla ortaya atılan bir psikolojik savaş yöntemidir. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu kez öldü, ölmüş diye yürütülen algı operasyonundaki amaç ise iktidardan gitti gidiyor şeklindeki kampanyaya malzeme oluşturmak amaçlı" dedi.
O İSİM TESPİT EDİLDİ
Başkan Erdoğan'la ilgili olarak sosyal medyada "Öldü" kampanyasını başlatan hesaba. "Sarp" isimli ya da rumuzlu ve "@sarponline" adlı kullanıcının Twitter profilinin "#ölmüş" başlıklı olduğu ve gece 01.30'dan itibaren, "#ölmüş#öldümü#öldü" şeklinde paylaşımlar yaptığı belirlendiğini belirten Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, "Sarp" isimli kullanıcının Erdoğan'la ilgili "öldü, ölmüş, öldü mü?" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını Cüneyt Arkın gibi ünlü sanatçıların fotoğrafları ile servis ettiğinin belirlendiğini bildirdi.
BÜYÜK MASON LOCASI
Erdoğan'la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda "Büyük Mason Locası"nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi. Peki Büyük Mason Locası'nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan'ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.
OPERASYONUN İÇİNDE BİZ DE VARIZ
Bilişim şirketi sahibi U.S.Y.'nin ismini gizlemeden açık bir şekilde yaptığı provokasyonun Mason locaları tarafından kirli ittifaka verilen "Erdoğan'ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız" mesajı olduğu şeklinde yorumlandı.
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