Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'daki incelemelerinin ardından Azerbaycan'a geçti. Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ndeki kutlama programına katıldı. Akar, "Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır." dedi.