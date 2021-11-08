08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'daki incelemelerinin ardından Azerbaycan'a geçti. Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ndeki kutlama programına katıldı. Akar, "Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır." dedi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 09:42
  • 1
  • 13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'daki incelemelerinin ardından Azerbaycan'a geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan’da

Başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve Komutanlar, havalimanından Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne geçerek, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

  • 3
  • 13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan’da

Saygı duruşu ve iki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Akar, bu gurur gününde "can gardaşları" ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Sen Azerbaycan Yüreğimde Ateş" şiirinden, "Gitmesin Şuşa'ya, Azatlığa har-ı bülbül /
Açmasın laleler topraktayken binlerce gül / İnmesin yükselen bayrak bitsin asırlık zul

  • 4
  • 13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan’da

Konmaz başka aşka Azerbaycansız bu gönül" dizelerini okuyan Akar, "Çok şükür, Karabağ bugün özgürdür. Şuşa, Fuzuli, Cebrayıl, Kubadlı, Zengilan, Ağdam, Kelbecer, Laçin bugün özgürdür ve anavatanla kucaklaşmıştır. İşte, Azerbaycan Türkü, yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, 'artık yeter' diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır." diye konuştu.

  • 5
  • 13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan’da

Milli Savunma Bakanı Akar, Karabağ'ın özgürleştirilmesinde en büyük pay sahibi şehitlere rahmet, gazilere acil şifa dileklerini ileterek, "Şanlı tarihimizin en müstesna sayfalarına adlarını yazdıran bu yiğitlerimizin Cenap Prezident Aliyev'in liderliğinde yaptıkları fedakarlık ve kahramanlıkları asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır." dedi.