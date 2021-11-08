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Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Peş peşe geçtiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Peş peşe geçtiler

Rus Donanmasına ait 'MB-304' askeri römorkörü ile arkasında çektiği 840 borda numaralı devriye botu 'Kadet' ve 908 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Zakharin' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden boğaza giren 908 borda numaralı "Admiral Zakharin", 840 borda numaralı devriye botu "Kadet" ile MB-304 borda numaralı römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Kadet isimli devriye botu, MB-304 borda numaralı römorkör tarafından çekilerek götürüldü.

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