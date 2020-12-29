Son dakika: TSK'dan Suriye'ye askeri araç ve komando sevkiyatı
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'ye, zırhlı araç ve komandolar sevk edildi.
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Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan komando birlikleri yanlarında zırhlı araç ve mühimmat taşıyan kamyonlarla Kilis'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri arasında kente gelen birlikler, daha sonra Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
Sınırı geçen birliklerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri belirtildi.