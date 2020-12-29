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Son dakika: TSK'dan Suriye'ye askeri araç ve komando sevkiyatı

haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından, ile terör örgütlerinden arındırılan 'ye, ve komandolar sevk edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: TSK'dan Suriye'ye askeri araç ve komando sevkiyatı

'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan komando birlikleri yanlarında ve mühimmat taşıyan kamyonlarla 'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri arasında kente gelen birlikler, daha sonra Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey 'ndan 'ye geçiş yaptı.

Sınırı geçen birliklerin, ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri belirtildi.

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