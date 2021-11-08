Lütfü Türkkan ne dedi? İyi Partli’li Lütfü Türkkan küfür videosu sonrası ihraç edilecek mi? Son gelişmeler...

MİLLETİMİZE SÖYLEYECEK BİR SÖZLERİ YOK

Siyasette ciddi sıkıntılar olduğu malum dilin bozulduğu malum bunun temel sebebi şu Türkiye'de iktidarda olan bir parti ve onunla ittifak yapan bir parti var Cumhur İttifakı diyoruz. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durması ve varlığını birliğini devam ettirmesi bekası konusunda 15 Temmuz'da iyice netleşmiş bir ittifak bu. Bunun karşısında 15 Temmuz'a bile ikircikli bakan ve bunun arkasından Türkiye'ye yönelik bütün dış tavırları neredeyse aynıyla paylaşan bir başka ittifak var. Kendilerine millet diyorlar ama zillet ittifakı dense yeri olan bir ittifak. Bunların milletimize söyleyecek bir sözleri olmadığı için sürekli ortalığı germekten başka yapabilecekleri bir şey de yok.