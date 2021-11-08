Lütfü Türkkan ne dedi? İyi Partli'li Lütfü Türkkan küfür videosu sonrası ihraç edilecek mi? Son gelişmeler...
Lütfü Türkkan ne dedi? Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e ettiği küfür videosu sonrası partiden ihraç edilip edilmeyeceği, milletvekilliğinin alınıp alınmayacağı araştırılmaya başlandı. İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki, Lütfü Türkkan ne dedi? İyi Partli'li Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi? İşte son gelişmeler...
Lütfü Türkkan ne dedi? Bingöl'de şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan Genel Başkan Meral Akşener'in talebi ile grup başkanvekilliği görevinden istifa ettğini açıkladı. Küfür videosu sonrası Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, Millet İttifakı'nda Lütfü Türkkan sessizliği yaşanıyor. Peki, Lütfü Türkkan ne dedi? İyi Partli'li Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi? İşte haberin detayları...
LÜTFÜ TÜRKKAN NE DEDİ?
Şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdi. unun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.
GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum." yazılı dilekçesini, İYİ Parti Grup Başkanlığına iletti.
MİLLET İTTİFAKI'NDA LÜTFÜ TÜRKKAN SESSİZLİĞİ!
İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına ağır şekilde küfreden Lütfü Türkkan sadece Meral Akşener'den özür dileyip sonrasında da İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken İYİ Parti, CHP, STK ve kadın derneklerinin olaya karşı sessiz kalması dikkat çekiyor. Öte yandan İYİ Parti bugün olağanüstü toplanıyor. Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden Türkkan disipline sevk edilecek mi? Kadın dernekleri neden duruma ses çıkarmıyor? İYİ Parti ve CHP yönetimleri neden tepki göstermiyor? Gelişmeleri AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Özaslan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan Genel Başkan Meral Akşener'in talebi ile grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Tepki çeken olay sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü. Türkkan'a tepki göstermek yerine skandala sahip çıkılmaya devam ediyor.
Son olarak İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın mükemmel bir insan olduğunu açıklayan paylaşımı RT'ledi.
İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı; 6 Kasım 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından küfür ettiğini açıklayan Lütfü Türkkan'a destek verdi. İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın paylaşımında; "Siz Sayın Lütfü Türkkan mükemmel bir insansınız tahrikleri ve provakatörlüklerin herkes farkında.." iddiaları yer aldı.
İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'ın, İYİ Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın söz konusu paylaşımını RT etmesi dikkat çekti.
Öte yandan İYİ Parti bugün olağanüstü toplandı. Peki şehit yakınına küfreden Türkkan disipline sevk edilecek mi? Türkkan'ın vekilliği düşürülebilir mi? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu küfür skandalına neden tepki göstermedi? Şehit yakınına küfür edilmesine neden tepki gösterilmiyor?
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Son olay hakikaten son derece vahim bir olay. Bırakın bir şehit yakınını sıradan bir insana karşı bile kullanılmaması gereken sinkaflı küfürler etmesi bunu önce yalanlaması son derece açık bir şekilde ortaya çıkmasına rağmen önce yalanlaması. Sonra sosyal medya üzerinden yayıldığını anlayınca güya özür dilemesi son derece dikkat çekici bir olay. Bir tane bile Türkiye için Türkiye'nin geleceği için herhangi bir önerisi yok.
MİLLETİMİZE SÖYLEYECEK BİR SÖZLERİ YOK
Siyasette ciddi sıkıntılar olduğu malum dilin bozulduğu malum bunun temel sebebi şu Türkiye'de iktidarda olan bir parti ve onunla ittifak yapan bir parti var Cumhur İttifakı diyoruz. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durması ve varlığını birliğini devam ettirmesi bekası konusunda 15 Temmuz'da iyice netleşmiş bir ittifak bu. Bunun karşısında 15 Temmuz'a bile ikircikli bakan ve bunun arkasından Türkiye'ye yönelik bütün dış tavırları neredeyse aynıyla paylaşan bir başka ittifak var. Kendilerine millet diyorlar ama zillet ittifakı dense yeri olan bir ittifak. Bunların milletimize söyleyecek bir sözleri olmadığı için sürekli ortalığı germekten başka yapabilecekleri bir şey de yok.
BU KONUYU UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR
Zaten pamuk ipliğine bağlı durumu olan İYİ Parti içerisinde herhalde Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden alınmış ya da istifa etmiş olsa da kendisine yönelik partiden istifası hele hele milletvekilliğinden istifası diye bir şey herhalde gündeme getirmeyecekler. Bu konuyu da büyük ihtimalle unutmaya sevk edeceklerdir. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Genel Başkanın yeni bir ziyaretinde ya yeni tiyatrolar oynanacak ya da tahmin ediyorum yeniden bu tür bazı olaylar sergilenecektir. Varlıklarını hatırlatmanın var olduklarını göstermelerinin onlara göre siyaset yapmanın gereği herhalde bu oluyor. Şükür ki milletimiz neler olup bittiğinin farkında.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
- Pandemi destek 4. faz ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım E Devlet başvuru sonucu sorgulama
- Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT'li için Almanya sistemi...
- SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...
- Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?
- Son dakika açıklaması: Uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? 9 Kasım uçuşları...
- Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun kimdir, gerçek adı ne? Esila Umut kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...
- Arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı yeniden değerlendirme sonuçları!
- Kabine toplantısı bitti mi? 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret...