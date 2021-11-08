Son dakika | İYİ Parti’de Lütfü Türkkan’ın yerine Erhan Usta geldi

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler sürüyor. Meral Akşener'in talebiyle parti grup başkanvekilliğinden istifa eden Türkkan'ın yerine bu göreve Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan grup başkanvekilliğine, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden Lütfü Türkkan, cumartesi günü grup başkanvekilliği görevinden Akşener'in talebi ile istifa etmişti.



İYİ Parti Meclis Grubu, bugün saat 14.00'te yeni grup başkanvekilini seçmek için toplandı.

Oylama sonucunda Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili oldu.

ERHAN USTA KİMDİR?

1966 yılı Samsun Havza doğumlu olan Erhan Usta, ekonomist ve planlama uzmanıdır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren Usta, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.



Erhan Usta, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başlamış, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Finansmanı konulu teziyle Uzman olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatında, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmış, 2001-2015 yılları arasında, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve yıllık programlar ile makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.



Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim Usta'nın bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalışmıştır.



Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında bağımsız olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.2020 tarihinde İYİ Parti Grubuna katılmıştır.



Usta, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) ve Samsun Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.



Erhan Usta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş %21,08 oy oranıyla seçimi tamamlamıştır. Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.